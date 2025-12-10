Cyberbullying raste diljem Europe, Litva prednjači - Monitor.hr
Nije dosta da te vrijeđaju u školi

Cyberbullying raste diljem Europe, Litva prednjači

Nova OECD-ova studija pokazuje porast kibernetičkog nasilja među djecom i tinejdžerima u svih 29 europskih država i regija, s prosjekom od 15,5%. Najpogođenije su Litva, Latvija, Poljska, Mađarska, Estonija, UK i Irska. Djevojčice i djeca iz obitelji s jednim roditeljem češće su žrtve. Razlike između država povezane su s digitalnom pismenošću, kulturnim normama, školskim programima i obiteljskom podrškom. Pandemija i veća upotreba interneta dodatno su pogoršali problem, dok se razine nasilja nakon lockdowna djelomično stabiliziraju. tportal


