Nije dosta da te vrijeđaju u školi

Sonja Švajhler, pravnica po zvanju i blogerica po zanimanju, stoji iza portala Supermame.hr koji se bavi mnogim temama o odgoju djece i majčinstvu. U intervjuu za Super1 govori o svom poslu i komentarima na internetu: Vrlo smo laki na osudi ako se ne slažemo s tuđim pogledom na svijet. Živimo u digitalno doba i prilagodili smo se tom dobu. Društvene mreže imaju snažan utjecaj. Volimo isticati samo onaj, a zaboravljamo kako društvene mreže mogu biti izvor dobrih informacija, otvorene komunikacije o raznim problemima, mogu biti alat za poboljšanje našeg društva kada bismo i mi sami prestali koristiti te iste društvene mreže za ostavljanje toksičnih komentara i dijeljenje toksičnog sadržaja.