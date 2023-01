To su stvari o kojima oni ne žele da znate

Usred sezone šumskih požara koji haraju brojnim južnoeropskim zemljama društvenim mrežama posljednjih se dana počeo širiti meme prema kojem su u Španjolskoj šumski požari gotovo nestali od kako je vlada te zemlje donijela zakon prema kojem se opožarena zemljišta 30 godina ne mogu promijeniti u građevinska. Radi se o lažnoj vijesti, odnosno promašenoj teoriji zavjere koja je sasvim suprotna istini. Kao što je to često slučaj, ova teorija zavjere temelji se na natruhama istinitih informacija, no stvarnost je sasvim drugačija. Šumski požari svake godine haraju Španjolskom bez obzira na promjene u zakonima. Prema informacijama The Olive Press Španjolskom godišnje u prosjeku gori oko 11.700 šumskih požara. Uzrok većini njih je ljudska nepažnja, no neki mogu biti podmetnuti iz različitih razloga. Index