Prima i bakšiš?

U zadarskom restoranu robot Lesi poslužuje hranu i piće: ‘Ne zamjenjuje ljude, već olakšava njihov rad’

U trgovačkom centru Lesnina u Zadru, restoran je postao prava atrakcija zahvaljujući svom neobičnom “djelatniku” – robotu Lesiju. Ovaj servisni robot, visok 1,29 metara i težak 57 kilograma, samostalno poslužuje hranu i piće te odvozi posuđe, donoseći novu dimenziju ugostiteljskog iskustva. Programiran za prepoznavanje stolova i narudžbi, Lesi precizno dostavlja jela gostima, pozdravlja ih na hrvatskom ili engleskom jeziku i poželi dobar tek, čime unosi dašak zabave i modernosti u svakodnevnu uslugu. Poslovni


