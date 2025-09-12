AI obećava manje rada – ali tko kaže da ćeš si moći priuštiti odmor?
Umjetna inteligencija i rad: kraj posla ili samo kraći tjedan?
Tehnološki optimisti vjeruju da bi umjetna inteligencija mogla osloboditi čovječanstvo od rada i donijeti više slobodnog vremena, no povijest i ekonomska stvarnost nude oprez. Keynes je 1930. predvidio 15-satni radni tjedan, ali ljudi su umjesto odmora birali veće prihode i potrošnju. Automatizacija najčešće zamjenjuje zadatke, a ne cijele poslove, stvarajući i nova radna mjesta. Ako koristi AI budu pravedno raspodijeljene, moguće je skraćivanje radnog tjedna, ali masovno besposleno društvo ostaje nerealno – i potencijalno nepoželjno. Vlade i institucije moraju radnike pripremiti za nove vještine. Poslovni