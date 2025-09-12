AI obećava manje rada – ali tko kaže da ćeš si moći priuštiti odmor?

Što su ljudi dulje radili na nove, učinkovitije načine, to su im radni tjedni postajali kraći. Nakon šest mjeseci radnici su izjavili da su manje iscrpljeni, da im se zdravlje poboljšalo te da su zadovoljniji poslom, a pritom su svoje prosječno radno vrijeme smanjili za oko četiri sata, na 34 sata tjedno. To su pokazali rezultati eksperimenata provedenih tijekom proteklih 18 mjeseci u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji i Irskoj, a potvrdila su ih i iskustva iz Australije i Novog Zelanda. U novim eksperimentima sudjelovale su različite tvrtke iz različitih industrija, od neprofitnih organizacija, preko dizajnerskih agencija, do proizvođača. Velika većina kompanija koje su sudjelovale u eksperimentu odlučila je da se više neće vraćati na stari sustav. Index