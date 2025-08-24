Nekad provokacija zvuči kao uvreda, ti to ne kapiraš, zar ne?

Festival „Nosi se“ u Benkovcu prekinuli su nasilni branitelji (Index), potvrdivši staru istinu: umjetnost često izaziva burnije reakcije od politike. Povijest je puna primjera u kojima su djela šokirala publiku – od Duchampova pisoara i Stravinskijevog baleta do Serranova „Piss Christa“ i Picassove „Guernice“. Neka su djela izazvala paniku, zabrane ili političke krize, druga su postala simbol otpora i društvene promjene. Umjetnost može biti provokacija, oružje i ogledalo društva, a granica između slobode izražavanja i „uvrede“ ostaje tanka – i često eksplozivna. N1