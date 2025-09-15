Dnevna soba – Vilim Matula: Ovog ljeta nosi se ‘Nosi se’ - Monitor.hr
Danas (16:00)

Zabrana kao reklama ili ipak nešto gore?

Dnevna soba – Vilim Matula: Ovog ljeta nosi se ‘Nosi se’

Nisu samo ovi koji smo počeli nazivati ‘zabraniteljima’ oni koji u sebi nose ogromno nezadovoljstvo usprkos ovome što sada ministar Bačić govori da svi pokazatelji rastu. Mirovine rastu, zaposlenost raste, investicije rastu, a mi primjećujemo ključno, da raste inflacija. I da sve lošije živimo i da pogotovo rastu cijene hrane… I vratit ću se sada na Benkovac, na Festival Nosi se. Ono kaj bi rekli Zagrepčani: Kaj se nosi ovog ljeta? Nosi se ‘Nosi se’. Umjetnički direktor je Juraj Aras, jedan, što bi opet Zagrepčani krležijanski rekli: ‘Kulturtreger u najboljem smislu te riječi’. A ne mogu sebi zamisliti to da predsjednik vlade sebi dozvoli to da je on malo pogledao po tome i da je to sve vrlo malo primitivno i što objavljuje taj koga neće imenovati, a to je Juraj Aras.

Reći ću samo da je predstava 'Mrzim istinu' 2011. godine odmah dobila nagradu ne samo na Gavellinim večerima, već sve moguće nagrade, gotovo da nitko iz predstave nema da nije dobio nagradu, to je predstava koja je po Evropi putovala i svuda je prepoznata. Imam potrebu reći da to što su ljudi u Benkovcu u neznanju, prepuni nezadovoljstva drugih, a ne usuđuju se to nezadovoljstvo izraziti tamo gdje bi trebali, da onda napadnu predstave koje kritiziraju rat. Jesmo li mi stvarno za rat? Treba li na Dubrovačkim ljetnim igrama štrihati Držićevu 'Rat, poguba ljucke naravi'?"


Petak (12:00)

Kad sindikalistica ima više ratnog iskustva od generala s Facebooka

Maja Sever: Moramo se sučiti sa svime što se događalo kako bi mogli ići dalje kao pojedinci i društvo

Maja Sever: Moramo se sučiti sa svime što se događalo kako bi mogli ići dalje kao pojedinci i društvo

Maja Sever već 35 godina, putem malih ekrana, gostuje u našim dnevnim sobama. Predsjednica Europske federacije novinara, prva novinarska sindikalistica u Hrvatskoj, novinarka u redakciji Nu2, građanska aktivistica i žena koja je kroz svoj rad tad branila apsolutno sva prava svih ljudi koji bi se obratili za pomoć, a onima kojima se nisu obratili, pomoć je nudila sama. Kad danas vidim ovu radikalizaciju i ovo pozivanje na oružje mislim si: 'ljudi moji, je li vam itko iz razreda poginuo pa da znate što zapravo to znači?' Cijela moja generacija će cijeli život imati posljedice od toga što je proživjela u svojim ranim dvadesetima. Ja bih zaista postavila pitanje mnogima od njih koje sam srela i koji su zaista bili na prvoj liniji fronte: 'Da li su oni tamo išli zato da bi trideset godina nakon toga netko vrijeđao i branio njihovim kćerima da glume u predstavama?'

31.08. (00:00)

Bez viceva ovaj put

Stjepan Mesić: Branitelji su obranili ono što su partizani stvorili

Stjepan Mesić: Branitelji su obranili ono što su partizani stvorili

Pošao bih od nepoznavanja onog što je bilo kad čujemo onu neku pjesmu. Mi znamo što je bilo i mi znamo koji su bili pokolji, šta je bilo za vrijeme drugog svjetskog rata… Ja sam 1941. krenuo u školu tako da mi je poznato kada su u Orahovici, mom rodnom mjestu prvo poubijani HSS-ovci. Među njima i moga djeda. Tada je počelo. A onda dolaze na red Romi, pa Židovi, pa Srbi, pa jasno i usput i svi Hrvati koji su slobodnije mislili, Hrvati antifašisti. Meni je ubijeno jedanaest članova familije, a mojoj ženi svi. Dakle, ja znam što je bilo, ali bilo bi dobro i da u ovoj zemlji institucije znaju što je bilo – kaže drugi hrvatski predsjednik u Dnevnoj sobi, koji ima 91 godinu. Kaže da su branitelji u Domovinskom ratu branili granice definirane u ZAVNOH-u i AVNOJ-u. Podsjetnik onima koji misle da su branili NDH-ovske granice kako one ne uključuju Istru i Dalmaciju, ali i Međimurje.

26.08. (20:00)

Netipičan zanimljiv lik iz kvarta

Dnevna soba – Josip Novosel Dragi Vođa: Del Boy mi je bio uzor u mladosti, užasavalo me da se moram dizati rano i ići na posao

Dnevna soba – Josip Novosel Dragi Vođa: Del Boy mi je bio uzor u mladosti, užasavalo me da se moram dizati rano i ići na posao

Dragi Vođa je i Vin Diesel za siromašne i lifestyle blogger influencer, gastro snob fotograf, PR i marketinški guru, prijatelj bogatih i slavnih i još mnogo toga… Biznisom se počeo baviti još kao tinejdžer preprodajom glazbenih instrumenata jer je posudio novac od bake kojoj je morao vratiti dug iako nije nigdje privređivao, a s dolaskom interneta kreirao je prvi oglasnik za prodaju i nabavu glazbene opreme. U Dnevnoj sobi pričao je o svom usponu, o svojoj ulozi u kreiranju političkog čudovišta zvanog Živi zid, ali i o tome kako je kćeri Dina Dvornika, napravio medijski projekt koji navodno Elli Dvornik donosi ozbiljan novac.

26.07. (22:00)

Na krilima loših lekcija iz povijesti

Viktor Gotovac: Histerija nakon Thompsonovog koncerta nije bila slučajna, već programirana

Viktor Gotovac: Histerija nakon Thompsonovog koncerta nije bila slučajna, već programirana

Ona je bila programirana zbog te neke manjine i sad se pokazuje da oni, ne samo što su glasni, veću su jaki, jači od onih drugih, a možda više nisu ni manjina. O svojevrsnom udomaćivanju ustaškog pozdrava koji se nisom traljavih politika zadržao posljednjih godina u hrvatskoj javnosti, doduše sramežljivo i ispod radara Gotovac drži da je tu Thompson još najmanje kriv, već navodi kako je ponajviše kriva hrvatska obrazovna vlast koja je dozvolila degradaciju obrazovanja iz povijesti koja je sa željom da se ne kaže točno što se događalo te teme ostavila neobrađene, ili još gore; da ih se dvojbeno može interpretirati.