Danas (22:00)

Kad Ustav ide na godišnji, a ulica preuzima vlast

Markovina: Drugo ubojstvo Josipa Reihl Kira

Nažalost, ono što se upravo odvilo u Benkovcu, a dogodila se uspješna zabrana mirotvornog kulturnog festivala, zahvaljujući de facto paktu policije, tj. države s grupom ustašoidnih nasilnika, kojima je jedina legitimacija braniteljski staž, ne predstavlja izdvojen slučaj i jako mi je dobro poznato. Praktično identična stvar dogodila prošle godine u Korčuli, kada je identičnoj skupini ljudi zasmetao dolazak crnogorskog pjevačkog zbora. To sve znači, da ovaj val crnila koji se upravo događa, nije uzrokovan ovim dvama Thompsonovim koncertima, nego je posljedica višegodišnjeg povlačenja pred nasilnicima i dopuštanja da njihova totalitarna i ekstremistička mjerila određuju što je poželjno, a što nije poželjno u javnom prostoru. Sve to, mimo Ustava, zakona i ideje slobodnog i demokratskog društva te uz otvorenu asistenciju vladajućih i oportunističko povlačenje opozicije. Hrvatska je ovim došla korak do totalitarne diktature uličnih nasilnika, koja je tim ciničnija imajući u vidu pozivanje na demokratske slobode i slične formalnosti koje sama država ne poštuje. Dragan Markovina za Peščanik.


Otvoreno pismo: Trenutak je da se i sami zapitate zašto niste tog 22. kolovoza bili na otvorenju kulturne manifestacije s Vašim sugrađanima

Da ste kojim slučajem bili tamo među svojim sugrađanima i umjetnicima, onda vjerojatno s danom zakašnjenja ne bi o umjetničkim i kulturnim prijeporima Vaših sugrađana izjavljivali, da Vas podsjetim citiram: „Da netko pod umjetničkim instalacijama prodaje slobodu da vrijeđa nečije osjećaje i podvaljuje neke ideje. Pozivam organizatore da obiđu stratišta, nema mjesta u Benkovcu gdje nisu ubijani civili samo zato što su bili Hrvati….”

Znate, gospodine gradonačelniče upravo iz ovakvih ishitrenih izjava viđeniji javni službenici u mnogim gradovima svojim prisustvom uveličavaju kulturne manifestacije jer su prilično svjesni da to i slučajnim putnicima namjernicima odaje lijep primjer sklada i zadovoljstva unutar neke zajednice.

Da ste kojim slučajem bili na otvorenju Festivala Nosi se Benkovac onda biste lijepo upoznali organizatore i umjetnike i otkrili njihovu dobrotu i dobronamjernost, a jedino logično pitanje koje biste u epilogu svega što se dogodilo te večeri u Vašem gradu postavili bilo bi: „Tko su ovi bukači u crnom koji su došli sve pokvariti?!“ Zoran Stajčić gradonačelniku Benkovca za Ravno do dna

