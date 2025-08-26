Kad Ustav ide na godišnji, a ulica preuzima vlast

Da ste kojim slučajem bili tamo među svojim sugrađanima i umjetnicima, onda vjerojatno s danom zakašnjenja ne bi o umjetničkim i kulturnim prijeporima Vaših sugrađana izjavljivali, da Vas podsjetim citiram: „Da netko pod umjetničkim instalacijama prodaje slobodu da vrijeđa nečije osjećaje i podvaljuje neke ideje. Pozivam organizatore da obiđu stratišta, nema mjesta u Benkovcu gdje nisu ubijani civili samo zato što su bili Hrvati….”

Znate, gospodine gradonačelniče upravo iz ovakvih ishitrenih izjava viđeniji javni službenici u mnogim gradovima svojim prisustvom uveličavaju kulturne manifestacije jer su prilično svjesni da to i slučajnim putnicima namjernicima odaje lijep primjer sklada i zadovoljstva unutar neke zajednice.

Da ste kojim slučajem bili na otvorenju Festivala Nosi se Benkovac onda biste lijepo upoznali organizatore i umjetnike i otkrili njihovu dobrotu i dobronamjernost, a jedino logično pitanje koje biste u epilogu svega što se dogodilo te večeri u Vašem gradu postavili bilo bi: „Tko su ovi bukači u crnom koji su došli sve pokvariti?!“ Zoran Stajčić gradonačelniku Benkovca za Ravno do dna