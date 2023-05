Ankica Begić, naša Indijanka

Ankica Begić, dugi niz godina bolovala je od esencijalne trombocitemije i jedini spas bila joj je transplantacija matičnih stanica od nesrodnog davatelja. Ispostavilo se da je podudarni davatelj američki Indijanac, Komanč iz Oklahome Gaylon Young. Liječnici su bili u čudu jer se matične stanice različitih rasa ne podudaraju. Transplantacija joj je produžila život za 12 godina, a Ankica je napisala i knjigu “Indijanac Komanč, moj brat po krvi“. Iako je praksa da donor i primatelj nikada ne doznaju jedan za drugoga, Ankica je upoznala Gaylona koji je došao i u Zagreb 2013. na promociju njene knjige. “Počela sam učiti i engleski radi njega. I on je htio kontakt od prvog dana kad je čuo da mi je pomogao. Otkad smo se upoznali preko Skypea, čujemo se od dva do tri puta na tjedan. Sinovi mi prevode, ali i ja znam pomalo engleski. Sljedeće godine ću ga posjetiti u Oklahomi, spavati u šatoru i vidjeti indijanski rezervat. Gaylon i ja smo se kao ljudi pronašli. On je topla i dobra osoba, a voli se šaliti baš poput mene”, izjavila je Ankica u intervjuu prije 10 godina. Ankicu je liječio dr. Mirando Mrsić koji je rekao da je Ankica bila izuzetan pacijent vedrog duha i usmjerena prema liječenju. 24sata