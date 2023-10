Skok za povijest

Bilo je to 1. travnja 1979. godine kada je s mosta u Bristolu izveden prvi bungee jump – skok na užetu s velike visine u veliku dubinu. Kirke ga je odlučio izvesti zajedno s nekoliko prijatelja, a sam skok je inspiriran ritualom jednog plemena s Vanuatua, otoka u južnom Pacifiku. Kirke, jedan od osnivača oxfordskog Dangerous Sports Cluba, skočio je s visine od 76 metara. Učinio je to noseći cilindar na glavi, pritom držeći u ruci bocu šampanjca. Četvorku je nakon njihovog pothvata uhitila policija izdavši im upozorenje, dok su slične skokove na tom mostu službeno i zabranili. No, to nije spriječilo rođenje još jednog ekstremnog sporta. BBC