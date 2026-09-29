Urbanloop: Inovativni i autonomni sustav javnog prijevoza budućnosti - Monitor.hr
Prekjučer (23:00)

I ne štrajka

Urbanloop: Inovativni i autonomni sustav javnog prijevoza budućnosti

Inovativne električne i autonomne kapsule bez vozača koje nude brzu i fleksibilnu alternativu klasičnom prijevozu. Razvijaju se i testiraju u Francuskoj Ove kompaktne kapsule mogu primiti do dva putnika i postižu brzinu do 240 km/h na manjim dionicama, osiguravajući vožnju bez usputnih stajanja i čekanja. Dizajnirane prvenstveno za gradove srednje veličine, kapsule se lako i povoljno postavljaju,  nudeći ekološki prihvatljivo rješenje čija je primjena na prvim linijama predviđena za 2027. godinu. Urban Loop


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Može se, ali ima li se?

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Geolog Stanislav Frančišković-Bilinski kaže za RTL kako nema prepreka da Zagreb dobije metro. Puno ljudi sasvim nestručno i paušalno priča svakakve gluposti. Naprimjer, kažu da će grad plivati i da će se urušavati jer imamo trusno tlo i da je to nemoguće, međutim, to apsolutno ne stoji. Zagreb ima najsličnije tlo Beču. Kao što je kod nas dolina Save, tako je kod njih dolina Dunava, a Beč već odavno ima metro. Poanta je da su u gornjem sloju šljunak i pijesak, naplavine ovdje Save, tamo Dunava, a ispod toga je nivo podzemne vode, a ispod 20 metara dubine su debeli slojevi gline i kroz njih je vrlo jednostavno i zahvalno bušiti. Tehnički nema nikakvog problema za to napraviti. Cijena linije metroa po kilometru danas može iznositi oko 40 milijuna eura sa stanicama. Prije 10 godina to je bilo 20 milijuna eura u Beču. Kod nas je možda građenje skuplje, ali zna se iz kojih razloga. Index