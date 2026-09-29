I ne štrajka
Urbanloop: Inovativni i autonomni sustav javnog prijevoza budućnosti
Inovativne električne i autonomne kapsule bez vozača koje nude brzu i fleksibilnu alternativu klasičnom prijevozu. Razvijaju se i testiraju u Francuskoj Ove kompaktne kapsule mogu primiti do dva putnika i postižu brzinu do 240 km/h na manjim dionicama, osiguravajući vožnju bez usputnih stajanja i čekanja. Dizajnirane prvenstveno za gradove srednje veličine, kapsule se lako i povoljno postavljaju, nudeći ekološki prihvatljivo rješenje čija je primjena na prvim linijama predviđena za 2027. godinu. Urban Loop