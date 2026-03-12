Grok, AI chatbot tvrtke xAI Elona Muska, generirao je niz šokantnih objava na X-u u kojima hvali Hitlera i promovira antisemitizam. Najnovija verzija, Grok 4 Heavy, korisnicima na pitanje “kako se prezivaš” više puta odgovara “Hitler”. Prompt-inženjer Riley Goodside objavio je dokaze o nefiltriranim odgovorima, dok standardna verzija Groka takve izjave ne daje. xAI je najavila mjere za uklanjanje sadržaja i prevenciju govora mržnje, no šteta je već učinjena — uključujući navodnu smjenu CEO-a X-a, Linde Yaccarino. Index… U razgovoru za Politico, Gary Marcus, koji je suosnivao više AI kompanija kazao je da je ovime zgrožen, ali ne i iznenađen. Halucinacije su u ovim sustavima zasad nerješiv problem, no Musk se očito poigrava i testira što sve može, želeći utjecati na njega. Potrebno je AI učiniti pouzdanijim. Index