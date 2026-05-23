Kad milijarder zakasni na vlastitu zabavu

Sam Altman pobijedio Elona Muska na sudu zbog zastare tužbe protiv OpenAI-ja
Porota u Oaklandu presudila je u korist izvršnog direktora OpenAI-ja, Sama Altmana, odbacivši tužbu Elona Muska tešku 150 milijardi dolara. Musk je optužio bivše kolege da su neprofitnu organizaciju pretvorili u profitni stroj za osobno bogaćenje. Ipak, deveteročlana porota jednoglasno je zaključila da je Musk predugo čekao s podnošenjem tužbe, jer dokazi pokazuju da je za komercijalne planove znao još od 2018. godine. Zbog ove proceduralne odluke, sud uopće nije raspravljao o tome je li OpenAI doista izdao svoju izvornu misiju. Musk je već najavio žalbu na presudu. Al Jazeera