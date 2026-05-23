Kad milijarder zakasni na vlastitu zabavu

Elon Musk je uspio prodati električne automobile skepticima, rakete državnim agencijama i društvenu mrežu oglašivačima koji su ga bojkotirali. Grok je drugačija priča. Grok od početka nije građen kao neutralna korporativna platforma, nego kao ideološka potvrda vlasnika: obećanje “nesputane” umjetne inteligencije, manje moderacije, otpor “woke cenzuri”. Dobio je prepoznatljiv “spicy mode”, način rada koji dopušta sadržaje koje konkurentske platforme blokiraju. Kad je dobio mogućnost generiranja slika, u samo 11 dana dogodio se pokop: Model je generirao oko 4,4 milijuna slika, od čega 1,8 milijuna seksualiziranih prikaza žena i otprilike 23.000 prikaza djece. Regulatori u Europi brzo su reagirali: istrage, zahtjevi za dokumentacijom, privremena ograničenja pristupa. Priča se nije tretirala kao izolirani tehnički bug, nego kao logična posljedica namjernog brendiranja. U očima regulatora to nije bio nesretan propust. Ivan Podnar za Bug