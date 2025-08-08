Mir, ali na njihov način...
Velika eskalacija. Izrael ide u potpunu okupaciju Gaze
Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za preuzimanje vojne kontrole nad gradom Gazom, što je korak koji označava novu veliku eskalaciju u ratu. Odluka je donesena nakon sastanka koji se protegnuo duboko u noć, a njome se potvrđuje da je za okončanje sukoba potrebno “potpuno sigurnosno preuzimanje Pojasa Gaze”, piše Sky News. Na pitanje hoće li Izrael “preuzeti kontrolu nad cijelom Gazom”, odgovorio je: “Namjeravamo, kako bismo osigurali našu sigurnost, ukloniti Hamas tamo i osloboditi stanovništvo Gaze.” Dodao je kako Izrael ne želi zadržati teritorij, već uspostaviti “sigurnosni pojas” i vlast predati “arapskim snagama koje će njome pravilno upravljati”. I ta je odluka naišla na brojne kritike. Index