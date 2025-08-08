Velika eskalacija. Izrael ide u potpunu okupaciju Gaze - Monitor.hr
Danas (08:00)

Mir, ali na njihov način...

Velika eskalacija. Izrael ide u potpunu okupaciju Gaze

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za preuzimanje vojne kontrole nad gradom Gazom, što je korak koji označava novu veliku eskalaciju u ratu. Odluka je donesena nakon sastanka koji se protegnuo duboko u noć, a njome se potvrđuje da je za okončanje sukoba potrebno “potpuno sigurnosno preuzimanje Pojasa Gaze”, piše Sky News. Na pitanje hoće li Izrael “preuzeti kontrolu nad cijelom Gazom”, odgovorio je: “Namjeravamo, kako bismo osigurali našu sigurnost, ukloniti Hamas tamo i osloboditi stanovništvo Gaze.” Dodao je kako Izrael ne želi zadržati teritorij, već uspostaviti “sigurnosni pojas” i vlast predati “arapskim snagama koje će njome pravilno upravljati”. I ta je  odluka naišla na brojne kritike. Index


Subota (16:00)

Granice mira crtaju topovima

Ako dođe do priznanja Palestine i mira, kako će ona izgledati? Nova država trebala bi pružiti mir i suživot, no nejasno je kako to postići

Dok se vode rasprave o tome treba li priznati Palestinu kao državu, postavljaju se druga pitanja vezana uz to kako bi ta država izgledala: Palestinu bi trebalo priznati u granicama prije 1967. godine, što podrazumijeva Gazu, Zapadnu obalu i zajednički Jeruzalem. No, Izraelci ne bi predali ni njegov istočni dio. Jednom kad bude mir, mnogi će se raseliti, a tko ostane bit će pod PTSP-om. Zapadna obala? Tamo živi tri milijuna ljudi, od kojih 700 tisuća doseljenika koje Netanjahu i dalje uporno šalje kako bi promijenio etničku sliku. Alternativno, ako nisu dvije države, neki govore o konfederaciji, ali ni to ne izgleda realno. U međuvremenu raste val antisemitizma i netrpeljivosti prema Židovima u Zapadnom svijetu, a stranke poput AfD-a u Njemačkoj nisu sklone priznanju zbog netrpeljivosti prema Arapima… Poslovni

26.07. (19:00)

Gaza bez kruha, bez zakona, bez izlaza

Dvadeset i jedan mjesec nakon početka rata, Gaza je suočena s glađu, smrću i društvenim slomom. Izraelska blokada i napadi uništili su infrastrukturu, dok su dostave pomoći ograničene, kaotične i često smrtonosne. Humanitarne agencije upozoravaju na masovno izgladnjivanje i kolaps reda. UNRWA je zabranjena, pljačke su sve češće, a lokalne milicije sve moćnije. Izrael i dalje bez plana za budućnost Gaze. tportal

25.07. (10:00)

Sve ide po planu, samo nemojte previše gledati

Masovni prosvjedi u Izraelu: tisuće traže prekid rata i povratak talaca

  • Više od 100 međunarodnih humanitarnih organizacija i skupina za ljudska prava upozorilo je na masovnu glad te pozvalo vlade da hitno reagiraju. Izrael, koji kontrolira ulazak pomoći u Gazu, tvrdi da nema opsade i za pothranjenost optužuje Hamas. No UN upozorava da pomoć ulazi u Pojas Gaze “na kapaljku” te da humanitarna kriza u regiji “nikad nije bila ovako teška”. (Index)
  • Tel Aviv procjenjuje da je u Gazi ostalo 50 talaca, od kojih je oko polovina još uvijek živa. Više od 10.800 Palestinaca nalazi se u izraelskim zatvorima, izloženi su mučenju, izgladnjivanju i medicinskom zanemarivanju, što je rezultiralo mnogim smrtnim slučajevima, prema izvještajima palestinskih i izraelskih organizacija za ljudska prava i medija (Index)
  • Svako peto dijete u gradu Gazi je pothranjeno, a broj slučajeva raste svakim danom, objavila je Palestinska agencija UN-a za izbjeglice (UNRWA), kojoj je zabranjen rad u Gazi (tportal)
  • Macron: Francuska će priznati Palestinu (N1)
  • Otvoreno pismo hrvatskim medijima – pisao je prije tri tjedna Sead Alić (izgleda da su ga napokon poslušali): Ako Izrael dnevno ubija, osakaćuje, izgladnjuje do smrti više od 300 ljudi, a o tome nema informacija – nisu li onda i hrvatski mediji u funkciji prikrivanja zločina, odnosno genocida koji se i ovog trenutka realizira u Gazi i na Zapadnoj obali?  (Moj Zagreb)
10.06. (10:00)

Greta u gusarskom pohodu

Greta i ‘flotila za selfije’: Simbolična pomoć, stvarna blokada

Jedrilica Madleen, s Grete Thunberg i drugim aktivistima, pokušala je simboličnom misijom doploviti do Gaze s manjom količinom humanitarne pomoći. Organizator, Koalicija Freedom Flotilla, tvrdi da su ih presreli 200 km od obale Gaze u međunarodnim vodama. Izrael ga je zaplijenio i priveo u luku Ashdod, nazivajući ga “jedrilicom za selfije”. Aktivisti će biti deportirani, a pomoć dostavljena Gazi. Amnesty i druge organizacije misiju opisuju kao optužnicu protiv međunarodne zajednice koja ne uspijeva zaustaviti izraelsku blokadu. Pravne reakcije i politički pritisci već su pokrenuti. Index— Brod je nosio pomoć iz Catanije, a akciju je navodno organizirao Zaher Birawi, kojeg Izrael sumnjiči za veze s Hamasom. tportal

25.04. (12:00)

I otpor ima rok trajanja

Hamas pod pritiskom: mogući kraj kontrole u Gazi

Od preuzimanja vlasti 2007. na izborima, nakon kojih se nasilno riješio rivala iz pokreta Fatah, Hamas se održavao na vlasti bez pravih izbora, oslanjajući se na represiju i podršku iz inozemstva, prije svega iz Irana. Sada ta kontrola dolazi pod znak pitanja. DW prenosi da je jedan palestinski dužnosnik nedavno izjavio kako je Hamas spreman odreći se vlasti “pod određenim uvjetima”. Na društvenim mrežama šire se snimke prosvjeda u kojima ljudi skandiraju: “Svi iz Hamasa – van!” i “Hamas je smeće!”. Izmučeno stanovništvo, ogorčeno godinama sukoba i najnovijom katastrofom izazvanom ratom s Izraelom, sve otvorenije krivi upravo Hamas… Zaokret Hamasa, ako je doista stvaran, vjerojatno je motiviran kombinacijom vojnih gubitaka, političke izolacije i unutarnjeg pritiska. Index

25.03. (10:00)

Gaza kao novi Trg žrtava fašizma

Postnikov o Trumpovoj viziji “Gaza rivijere”: Digitalna banalnost zla

Poremećena vizija Trumpove “Gaza Rivijere”, AfD-ovi spotovi s lijepim plavokosim Nijemcima i opasnim tamnoputim imigrantima – umjetnost koju stvara umjetna inteligencija je stereotipna i banalna, ali baš zato je postala glavno estetsko oružje ekstremne desnice. U susretu s njom, ljevica je paralizirana. Kako to, zašto to? Neki od sturčnjaka kažu kako bi se Gaza Rivijeri i sličnim perverzijama s ruba umjetnointeligentnog razuma trebali naprosto rugati. Ali ako su desničarima one dobre upravo zato što su loše, kakva korist od ismijavanja?

Možda – samo možda – bismo se ipak trebali vratiti osnovama. Ako je ideologija desnice socijalni darvinizam, onda ljevica ne može ponuditi ništa osim solidarnosti: ako estetika socijalnog darvinizma počiva na okrutnosti, onda ljevica treba ponuditi nešto što je okrutnosti suprotno. Boris Postnikov za Novosti.

02.03. (18:00)

Ako ništa, ovaj je barem iskren

Beck: Staljin, Tito i Hitler nisu dali da ih se vidi u gaćama, ali Trumpa to ne brine

Svi su vlastodršci voljeli da se snimaju veličanstveni filmovi o njima i njihovoj partiji i revoluciji, i za to su birali najbolje. Za Staljina je snimao Sergej Ejzenštejn, genij montaže, kako bi uhvatio dinamiku klasne borbe. Hitler je angažirao veliku Leni Riefenstahl, majstoricu dokumentarizma, da obuhvati mase koje su mu klicale. Tito je izabrao Richarda Burtona da ga glumi, da ga pretvori u holivudski san. Trump i Musk izbacili su poluminutnu poluamatersku krpariju o Gazi koju im je napravila umjetna inteligencija. Vidjeli smo je na Trumpovoj mreži Truth Social koja je spojila nespojivo – istinu (Truth) i Trumpovo ime. Piše to Boris Beck za Večernji list. Propaganda diktatora nekad je bila vješta i racionalna, a ova je traljava i nadrealna. Klipić je sekvenca sna, s likovima i prizorima koji ne slijede kronologiju ili logiku, nego izranjaju po analogiji. Stara je propaganda lagala, a ova, u svojim halucinantnim slikama, govori istinu. Cijeli tekst na Narodu.

13.02. (00:00)

Tko ima pare, taj ima i moć

Raos: Dok Vance čeka priliku da obznani želju da postane predsjednik, svijet čeka kaotično tržište političkih nekretnina

Možda je Trumpov prijedlog o ‘Rivera-raumu’ i Pojasu Gaze kao velikom resortu na istoku Sredozemlja plod njegove izvorne karijere nekretninskog poduzetnika od 1971., a koja je zlatne trenutke ostvarivala upravo u turizmu i medijskom promicanju sebe kao velegraditelja, ali on je u vanjskopolitičkom smislu poziv svima ostalima u svijetu da se sukobi kakav je izraelsko-palestinski mogu rješavati doslovce nečim što je u kontekstu ratova na području bivše Jugoslavije u prvoj polovici 1990-ih okvalificirano kao etničko čišćenje. Ovo je možda građevinsko raščišćavanje terena, ali je u biti također etničko čišćenje.

Ako preseljenje kompletnih naroda i oduzimanje teritorija matičnom stanovništvu zagovara netko tko je na čelu države ponosne na svoju višestoljetnu demokraciju, zašto isto to ne bi provodili autokrati bez ikakve kontrole? Ne samo oni koji posjeduju nuklearno oružje, nego i oni puno slabije naoružani, ali zato itekako agresivni. Najbolja okolnost vezana uz Trumpa, osim njegove legitimacije na izborima, njegova je otvorenost. Višeslav Raos za tportal

06.02. (09:00)

Još jedan “genijalan” plan iz Trumpove kuhinje

Preseljenje za mir? Trump misli da je riješio problem Bliskog istoka – na papiru

Ne stišavaju se reakcije nakon što je Donald Trump otkrio svoj plan za okončanje rata na Bliskom istoku. Kako je naglasio predsjednik, SAD bi vodio proces obnove, a plan bi uključivao i raseljavanje Palestinaca. Davor Ivo Stier u Otvorenom: Trump prvo šokira, a onda počinju pregovori. Povjesničar Tvrtko Jakovina tvrdi kako unatoč šok strategiji ne može uvijek imati rezultate kakve želi. Kupnja Grenlanda još se čini ostvarivom.

  • Trump želi od Gaze stvoriti “rivijeru na Bliskom istoku”, žestoka reakcija Hamasa: Trumpov plan za Gazu recept je za kaos, Saudijska Arabija neće uspostaviti kontakt s Izraelom dok nema Palestinske države, analitičari: ta ideja nije nešto na temelju čega će dobiti podršku bitnih aktera u regiji i svijetu. Čini mi se da će ideja vrlo brzo odumrijeti… Što Trump zapravo uvodi? “To je politika moći uz koju međunarodne organizacije gube svoju moć” (Index)
  • Komentari na Forumu
05.02. (09:05)

Kao da nisu dovoljno patili...

Donald Trump se sastao s Netanyahuom, kaže da želi preuzeti Pojas Gaze i raseliti Palestince

Trump je iznio svoj iznenađujući plan, bez otkrivanja detalja, na zajedničkoj konferenciji za novinare s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Izjavio je da će SAD preuzeti ratom razoreni Pojas Gaze i ekonomski ga razviti nakon što Palestinci budu preseljeni na druga mjesta, što bi potpuno promijenilo desetljeća američke politike prema izraelsko-palestinskom sukobu. Trump je prije toga rekao da se stanovnici Gaze ne bi trebali vraćati kući te da bi ih trebalo “preseliti” u susjedne zemlje – zemlje u regiji ranije su odbile ovaj prijedlog. SStižu reakcije, BBC: Trump opet okreće američku vanjsku politiku naglavačke, stručnjaci za vanjsku politiku tvrde da izmišlja te da nema pravi plan iza toga. Index