Manje mesa, manje brige
Velika studija: vegetarijanska prehrana povezana s nižim rizikom od više vrsta raka
Velika studija objavljena u časopisu British Journal of Cancer analizirala je podatke više od 1,8 milijuna ljudi praćenih oko 16 godina kako bi ispitala povezanost prehrane i raka. Pokazalo se da vegetarijanci imaju niži rizik od raka gušterače, prostate, dojke, bubrega i multiplog mijeloma u usporedbi s osobama koje jedu meso. Pesketerijanci (oni koji od mesa jedu samo ribu) također imaju niži rizik od nekih karcinoma. Međutim, studija je otkrila i veći rizik od određenih vrsta raka kod vegetarijanaca i vegana, primjerice onog kod jednjaka i debelog crijeva. Autori naglašavaju da rezultati pokazuju povezanost, ali ne dokazuju izravnu uzročnost te da učinak ovisi o ukupnom sastavu prehrane i načinu života. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.