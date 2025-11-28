Verne Mate Rimca izradio 60 prototipova robotaksija i ulazi u završnu fazu testiranja - Monitor.hr
Prije roka? Pa naravno - zar ste sumnjali?

Verne Mate Rimca izradio 60 prototipova robotaksija i ulazi u završnu fazu testiranja

Prototipovi koje je u videu pokazao Mate Rimac služe za testiranja autonomne vožnje, udobnosti i sigurnosti. Rimac je pritom naveo da je projekt financiran s 104 milijuna eura privatnih ulaganja i 89,7 milijuna iz EU fondova, dok će se daljnja sredstva također prikupljati privatno. Verneovi sustavi autonomne vožnje već se testiraju u Zagrebu, a pokretanje usluge planirano je za proljeće 2026. CEO Marko Pejković poručuje: „Bili smo tihi jer smo puno radili.” Autonet


Slične vijesti

30.10. (19:00)

Može i bez joysticka

Rimac mora do prosinca verificirati 60 robotaksija da bi Hrvatska dobila 900 milijuna eura iz EU

Tvrtka Mate Rimca, Project 3 Mobility, koja je iz NPOO-a dobila 179 milijuna eura bespovratnih sredstava, dosad je verificirala 10 od potrebnih 60 prototipova robotaksija. Rok za dovršetak je prosinac, a ispunjenje tog uvjeta ključno je za isplatu gotovo 900 milijuna eura iz EU. Projekt, koji obećava vozilo pete razine autonomije, višekratno je odgađan, dok trenutačni rezultati pokazuju kašnjenje i nejasnoće oko stvarne razine autonomije vozila. Ilko Ćimić za Index

02.07. (12:00)

Električni snovi, minus realnosti

Rimčeve tvrtke opet u crvenom: četiri među deset najvećih gubitaša

Četiri tvrtke Mate Rimca ušle su među deset hrvatskih tvrtki s najvećim gubitkom u 2024., prema podacima FINA-e. Najveći minus ima Bugatti Rimac s 158,3 milijuna eura gubitka, unatoč prihodima od 77 milijuna. Rimac Group, Rimac Technology i Project 3 Mobility također su zabilježile visoke gubitke. Robotaksi projekt kasni, a ni Bugatti Tourbillon još nije na cesti. Među ostalim gubitašima su Petrokemija, HEP, 3. Maj, Uljanik, Croatia Airlines i kladionica FavBet. Minusima su se pridružili i Trogir Maritime te Kronospan Cro. Ilko Ćimić za Index

14.04. (23:00)

Nije ni Musk ništa bolji

Rimac je trebao isporučiti 60 robotaxija do 31.3. za što je dobio bespovratnu potporu od 180 milijuna eura. Još nije.

14 dana nakon isteka roka za predaju dokaza o objavljenom pregledu 60 verifikacijskih prototipova za robotaksije, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i dalje nemaju nikakvu potvrdu da je tvrtka Project 3 Mobility (P3M), koju je Mate Rimac prozvao Verne, zaista ispunila taj zahtjev. To je jasno definirano u ugovoru s Europskom komisijom, na temelju kojeg je tvrtka Mate Rimca dobila europske milijune. Taj rok prvotno je trebao biti u prvom kvartalu 2024. godine, no projekt je dobio odgodu, i to godinu dana. “Ako se Rimac ne bude pridržavao stavki iz ugovora, trebao bi vratiti europski novac”, ponavlja ministar Butković, čije ministarstvo već čeka odgovor iz Rimčeve tvrtke. Istražuje Ilko Ćimić za Index.

18.12.2024. (23:00)

The Nightmare Before Christmas

Najgora godina Mate Rimca: Razvod, taxi šteka, osuđen mu otac, sad još i Kampus?!

Mate Rimac jedva čeka da završi 2024. godina. Najprije mu je otac pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu od tri godine i šest mjeseci, potom se doznalo za njegov razvod od Katarine Lovrić nakon tri godine braka, onda je zaštekao robotaksi na probnoj vožnji, nije prepoznao njegovu naredbu. I sad odjednom politički raskol u Svetoj Nedelji lomi se preko njegovih leđa. U obračunu dojučerašnjih stranačkih kolega iz Fokusa, gradonačelnika Sv. Nedelje, saborskog zastupnika Darija Zurovca koji je napustio stranku, i njegova zamjenika Gabrijela Deaka, glavna meta je – Mate Rimac! Odnosno, njegov Kampus… 24 sata

29.07.2024. (10:00)

My job is just Croatia

Cingel: Nacionalno božanstvo MateRimac™ u zemlji pokondirenih tikvi

Čak i kad bismo apstrahirali da se radi o tanku u kojem je više pjene nego goriva, ostaje činjenica da je tržišna niša po kojoj je Rimac postao prepoznatljiv i radi koje je proslavljen kao hrvatski poslovni mesija – krajnje uska i opskurna. Kao i odvojena od hrvatske stvarnosti. Za koga se tu nešto proizvodi, tko kupuje hiperautomobile? Za sve godine poslovanja ukupna prodaja bolida, navodna, konvergira približno nuli globalno, kamoli ne lokalno (okrugla nula). Tu su još i neki manje glamurozni poslovi s komponentama za auto industriju, no što se i baterije za Renault tiču domaćeg kupca – na razini svakodnevnog obožavanja u novinama? Ako ne za hrvatskog potrošača, možda je firma naročito značajna za ukupnu hrvatsku ekonomiju?

Nije pitanje da bi privatni sektor smio producirati isključivo nešto naročito važno za domaćeg kupca i domaću privredu – jasno da firme u kapitalizmu postoje jedino radi dobiti za svoje dioničare. Kao što Rimac i sam ističe na .debug konferenciji: jedina njegova briga je ono što je najbolje za njih. Ali čekaj, malo – kako to onda da se mali hrvatski čovjek toliko identificira i navija? Niti se što proizvodi za njega kao kupca, niti čini od bitnog gospodarskog značaja za njega kao građanina i poreznog obveznika. Ono što u svemu traži objašnjenje je to malo prosto pitanje: kako su nam uspjeli prodati jednu čisto privatnu dioničarsku zabavu kao nacionalnu identifikacijsku stvar? Lako što Rimac ne radi nego za sebe i svoje ulagače; tema je što to radi tako da cijelo vrijeme prodaje pod tobožnji vrhunaravni opći i javni interes. Ivan Cingel za Lupigu.

10.07.2024. (13:00)

Još jedan auto, još jedna tvornica

Nova investicija Mate Rimca: Kreće izgradnja tvornice za robotaksije

Tvornica će se nalaziti u Zagrebu, u Lučkom, u sklopu VGP Parka Zagreb, na području od 28,500 metara kvadratnih. Sva Verne vozila proizvodit će se u Hrvatskoj te odavde izvoziti diljem svijeta. U tvornici će se koristiti napredna tehnologija za proizvodnju, sklapanje i testiranje Verne autonomnih vozila. Pripreme za izgradnju već su počele, a početak građevinskih radova očekuje se krajem ovog ljeta. Tvornica će se dovršiti i opremiti tijekom 2025. godine dok će s radom krenuti početkom 2026. Lider

03.07.2024. (21:00)

Project 3 Immobility

Postnikov ima prijedlog za robotaksije: Neka se vaša usluga od sada zove Prob’o taxi!

Slogani za reklamnu kampanju sami se pišu: “Barem smo pokušali!” Ili pak: “Lijepa lova lijepo gori!” A može i ovako: “Stoji, a propada!” Dosta vam je toga da vas novinari prozivaju zbog prekoračenih rokova? Evo još jednog naziva: Robo kasni! Doduše, potencijalni problem s ovim imenom u tome je što bi korisnici usluge mogli steći pogrešan dojam da će vaš taxi, iako kasni, jednog dana ipak stići na odredište. Ili Robostop – najsigurniji auto na svijetu koji nikad neće izazvati sudar (jer ga neće ni biti). A može i anagram od Verne – Never. Tek što je Rimac dobio one milione, Saša Cvetojević je zakucao: “Mislite da postoji ljepši i bolji način spaljivanja EU/javne love? Pa evo, ja ne vidim i apsolutno se veselim činjenici da spalimo tu lovu baš na tako lud projekt.” Boris Postnikov za Novosti.

02.07.2024. (17:00)

Na rubu znanosti

Poduzetnik: Kada nešto ne možete niti osmisliti niti proizvesti, onda idete kod Krešimira Mišaka na HRT3, a ne kod Plenkovića po 180 milijuna EUR javne dotacije

Tragikomedija cijele priče nije u odgodi projekta (koju je cijela IT zajednica predviđala) ili u neposlušnom robotu (što drugo očekivati od automobila koji zapravo ne vozi!?); već u činjenici da je ovaj narativ toliko izlizan da me steže oko pluća kada netko u 2024. godini prilijepi oznaku ‘inovativno’ uz smell-selecting robotaxije.

Nisam siguran čitaju li u Verneu vijesti, ali auto industrija je već odavno odustala od potpune autonomije (Level 5). Načelno se ide u smjeru pasivnog vozača koji je potpomognut AI-em ili pak semi-autonomnog (remote controlled) automobila. Čak je i CEO Cruisea izjavio da nikada neće ukloniti volan (ili remote centar) te da ne ciljaju potpuni Level 5! Razlog je jednostavan: za potpunu autonomiju potreban je AGI – kojeg IT industrija ne zna niti osmisliti niti proizvesti, kaže Krešimir Končić, direktor Neuralaba, a prenosi ga Index.

26.06.2024. (20:00)

Verne je dosljedan svom imenu - zasad je sve spekulativna fikcija

Carić o robotaksijima: Kroz pozitivan PR pokušava se zataškati činjenica kako autonomnu vožnju petog nivoa nema nitko

Nakon ovih pompoznih obećanja koja su upisana u nacionalni plan otpornosti i oporavka danas je predstavljena kompjuterska grafika. Nije predstavljeno nikakvo vozilo, a to što oni imaju je showcase modul, model vozila za koji imamo njihovu časnu riječ da je u nekoj mjeri funkcionalan. Ova demagogija kako je autonomna vožnja ona gdje nema volana je jednostavno neistina. Znači, potpuno je nebitno ima li vozilo ili ne volan. Bitno je kako njegova autonomija radi. Autonomna vožnja petog nivoa je vožnja u kojem se vozilo samo snalazi u bilo kakvim uvjetima. Ovo vozilo bez detaljnog prethodnog mapiranja ne može funkcionirati i to nije autonomija petog nivoa, a mi se možemo lagati koliko god hoćemo – rekao je Lucijan Carić za Nacional. Pogledajte komentare na popularnoj temi na Forumu.

15.02.2024. (11:00)

Autić na daljinski

Rimac je dobio 180 milijuna eura javnog novca da ga troši na gotove proizvode drugih kompanija

U vladinom planu doslovno piše da Rimac ne razvija tehnologiju kojom će se vozilo kretati bez vozača nego samo razvija automobil koji će implementirati tehnologiju koju će netko drugi izmisliti. Nije bilo javnog natječaja, a Rimčeva tvrtka bila je jedina privatna koja je ušla u nacionalni plan. Predstavnicima vlade iz Rimčeve tvrtke su rekli kako mogu stvoriti funkcionalno autonomno vozilo i cjelokupnu infrastrukturu za njegovo korištenje u svega par godina. Obećali su autonomno vozilo pete razine (a ovo kupljeno je četvrte). Još su i predstavili prototip vozila, ali na daljinski. Index O tome koliko su realni ciljevi pričaju i na Forumu. Zanimljiva je rasprava i na Redditu, gdje korisnici pričaju iz prve ruke kako je raditi kod Rimca.