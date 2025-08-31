Kod nas bi ti odjeća bila zelena
Video: Japan je za nas drugi svijet…
The level of discipline & respect in Japan is rather awesome
pic.twitter.com/HUzoBefrPk
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 31, 2025
The level of discipline & respect in Japan is rather awesome
pic.twitter.com/HUzoBefrPk
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 31, 2025
U Zemlji izlazećeg sunca srpanjski toplinski rekord srušen je treću godinu zaredom, dok je sjeveroistočna regija uz Japansko more zabilježila kritično niske razine oborina, što izaziva zabrinutost za žetvu. Temperature u gradu Isesaki, sjeverno od Tokija, dosegle su 41,8 stupnjeva Celzija, što je najviše ikad u toj zemlji. Prema podacima Agencije za upravljanje požarima i katastrofama, više od 53.000 ljudi hospitalizirano je zbog toplinskog udara tijekom ljetnih mjeseci. Dugotrajna vrućina također je dovela do povećanja broja stjenica, što dodatno pogoršava štetu na usjevima. Agroklub
Broj stanovnika Japana pao je na 123,8 milijuna u listopadu 2024., što je za 550.000 manje nego godinu dana ranije, kao i 14. uzastopni godišnji pad. Najveći je ovo pad ikad zabilježen otkako je 1950. vlada počela prikupljati usporedive podatke. Stopa nataliteta u Japanu među najnižima je u svijetu, zbog čega država raspolaže s manje radne snage, ima nižu potrošnju, a tvrtke teško pronalaze radnike. “Stopa nataliteta i dalje pada jer mnogi ljudi koji žele odgajati djecu ne mogu ispuniti svoje želje”, rekao je glasnogovornik japanske vlade. Mnogi mladi Japanci odgađaju brak i stvaranje obitelji iz raznih razloga, od nesigurnosti posla do promjena društvenih vrijednosti koje manje naglašavaju brak. Iako se Japan okrenuo mladim stranim radnicima, na snazi je i dalje stroga useljenička politika koja dopušta ulazak stranih radnika samo na privremenoj osnovi. Index
Isekai, fenomen japanske i korejske pop-kulture, nudi bijeg iz stvarnosti u paralelne svjetove magije, moći i romantičnih osvajanja. Popularnost ovog žanra eksplodirala je, ali uz ovisnost dolazi i prezir – čak i od vlastitih fanova. Kritiziran kao fast food fikcije, često reciklira stereotipe i banalne priče, no istovremeno odražava stresove suvremenog društva. Je li isekai eskapizam za kapitalizmom iscrpljene duše ili samo prežvakavanje istih fantazija? Možda oboje. U svakom slučaju, ako ste se reinkarnirali u prodajni automat, nadamo se da barem primate kartice. Novosti
Japan je u vodama blizu otoka Minami-Tori-shima otkrio ležišta manganovih nodula s ključnim metalima poput kobalta, nikla i bakra. Rezerve procijenjene na milijarde dolara omogućit će energetsku i gospodarsku neovisnost te smanjiti ovisnost o Kini. Ključni za električna vozila i zelene tehnologije, ovi resursi mogu transformirati Japan u globalnog lidera u opskrbi rijetkim mineralima. Planirana eksploatacija od 2025. nosi i ekološke izazove, ali dugoročno obećava jačanje japanskog gospodarstva i strateške pozicije u tehnološkoj tranziciji. Index
Te vrhunske umjetnice i pametne sugovornice, trenirane da gostima pruže osjećaj najboljeg gostoprimstva i posebnosti, nepravedno je sagledavati isključivo kroz prizmu seksualnih objekata, kakvima ih se često površno doživljava. One su inspiracija kako spojiti nježnost i eleganciju s profesionalnom izvrsnošću i sposobnošću mudrog izricanja artikuliranog stava. Smatra se da su u posao vrhunskih umjetnica čiji je zadatak zabavljati goste i s njima lijepo razgovarati uvedene sredinom osamnaestog stoljeća. Do tada su to obavljali muškarci, a predaja kaže da su u samo 25 godina istisnule muškarce iz te profesije. Zagonetne su i tajnovite, a senzualnost njihove pojave oslanja se na prepuštanje mašti. Iz serijaala Gorana Milića What’s up Japan? HRT
Postoje kimona za svaki dan, za svečane prilike i zabave, za izlazak. Vrsta je mnogo – postoje i ljetna i zimska kimona, pa i ona koja služe kao kišni ogrtač. Nose se na vjenčanjima, u svečanim prigodama, za večernje izlaske, a nose ih i stranci. Japanci zaista vole kad stranci vole kimona. Ali treba biti autentičan i morate ga poštovati. Ako ga nosite kao kostim, Japanci to neće cijeniti. Ali ako ga nosite s poštovanjem i ispravno, bit će sretni i ljubazni prema vama. HRT
Ljudi često misle da se lijepo odijevam i glumim te da se nakon tih rituala vraćam svom uobičajenom životu žene. Često misle da se bavim nekim drugim zanimanjem tijekom dana. Voljela bih im reći da je posao gejše naporniji od drugih poslova. Radimo 24 sata i vrlo smo zaposlene. Ujutro odlazimo na obuku, a poslijepodne počinjemo s ritualima do ponoći. Svaki dan radosno obavljamo svoj posao. Uživamo u njemu – otkrila je jedna gejša tajne svog posla Goranu Miliću u četvrtoj epizodi dokumentarnog serijala. U bivšoj japanskoj prijestolnici Kyotu to je bila profesija, ali u Nagoyi je druga praksa. Ondje su lokali gdje su djevojke slobodnije, gdje će se popiti skupi francuski šampanjac, možda i otići nakon toga u hotel, što se tolerira, premda je prostitucija u Japanu zakonom zabranjena. HRT
Japanska točnost je neprikosnovena, vlak stiže u sekundu. Na karti piše broj vagona, ulaznih vrata i sjedala, a čak i u velikim postajama ne stoji se više od minute za ulazak i izlazak putnika, kojih bude po 50. Ukoliko se želite s nekim zamijeniti za sjedala, čeka vas paprena kazna. Svaki treći član japanskog parlamenta potječe iz obitelji koja se profesionalno bavi politikom. To je u Japanu normalna pojava i ne osuđuje se kao nepotizam. Kao ljudi vrlo su pristojni, ljubazni i žele vam pomoći, i nikad vam neće reći ne (ali zato znaju imati pristojne izgovore ukoliko te žele odbiti). Za pristojan obiteljski život treba vam pola milijuna jena ili 3 tisuće eura. Goran Milić krenuo s novim putopisnim serijalom, sinoć na HRT-u.
This train in Japan is next level
📹 legends_of_nature
pic.twitter.com/Aqoof8t6v8
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) September 4, 2024