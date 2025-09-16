Kad valovi plaćaju račun za struju
U Japanu grade zid na moru kako bi zaštitili obalu od tsunamija
Japan has invested approximately $80 billion in constructing a massive U-shaped seawall, primarily in the Iwaki prefecture, to protect coastal towns from tsunamis and tidal storms,
Japanski znanstvenici s Tokyo Tech-a razvili su pomični sustav morskih zidova koji se napajaju vlastitom energijom. Sustav koristi generiranu struju za podizanje barijera protiv tsunamija, a višak može služiti kao hitna opskrba lukama tijekom nestanka struje. S obzirom na to da Japan ima gotovo 3.800 luka, prijetnja razornim valovima ozbiljan je izazov. Ove podvodne brane dižu se s morskog dna i štite od tsunamija, olujnih udara i visokih valova, rješavajući pritom ključan problem – kako osigurati da sustav radi i kad nestane struje. Wodnesprawy, Prevention Web