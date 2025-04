Ali zato dugo žive

Te vrhunske umjetnice i pametne sugovornice, trenirane da gostima pruže osjećaj najboljeg gostoprimstva i posebnosti, nepravedno je sagledavati isključivo kroz prizmu seksualnih objekata, kakvima ih se često površno doživljava. One su inspiracija kako spojiti nježnost i eleganciju s profesionalnom izvrsnošću i sposobnošću mudrog izricanja artikuliranog stava. Smatra se da su u posao vrhunskih umjetnica čiji je zadatak zabavljati goste i s njima lijepo razgovarati uvedene sredinom osamnaestog stoljeća. Do tada su to obavljali muškarci, a predaja kaže da su u samo 25 godina istisnule muškarce iz te profesije. Zagonetne su i tajnovite, a senzualnost njihove pojave oslanja se na prepuštanje mašti. Iz serijaala Gorana Milića What’s up Japan? HRT