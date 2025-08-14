Godina stjenica na Dalekom istoku
Zbog nje im je ‘pao’ i ministar poljoprivrede – Japanu zbog suše prijeti nestašica riže
U Zemlji izlazećeg sunca srpanjski toplinski rekord srušen je treću godinu zaredom, dok je sjeveroistočna regija uz Japansko more zabilježila kritično niske razine oborina, što izaziva zabrinutost za žetvu. Temperature u gradu Isesaki, sjeverno od Tokija, dosegle su 41,8 stupnjeva Celzija, što je najviše ikad u toj zemlji. Prema podacima Agencije za upravljanje požarima i katastrofama, više od 53.000 ljudi hospitalizirano je zbog toplinskog udara tijekom ljetnih mjeseci. Dugotrajna vrućina također je dovela do povećanja broja stjenica, što dodatno pogoršava štetu na usjevima. Agroklub