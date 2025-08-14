Godina stjenica na Dalekom istoku

Ljudi često misle da se lijepo odijevam i glumim te da se nakon tih rituala vraćam svom uobičajenom životu žene. Često misle da se bavim nekim drugim zanimanjem tijekom dana. Voljela bih im reći da je posao gejše naporniji od drugih poslova. Radimo 24 sata i vrlo smo zaposlene. Ujutro odlazimo na obuku, a poslijepodne počinjemo s ritualima do ponoći. Svaki dan radosno obavljamo svoj posao. Uživamo u njemu – otkrila je jedna gejša tajne svog posla Goranu Miliću u četvrtoj epizodi dokumentarnog serijala. U bivšoj japanskoj prijestolnici Kyotu to je bila profesija, ali u Nagoyi je druga praksa. Ondje su lokali gdje su djevojke slobodnije, gdje će se popiti skupi francuski šampanjac, možda i otići nakon toga u hotel, što se tolerira, premda je prostitucija u Japanu zakonom zabranjena. HRT