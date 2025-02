I oni imaju svoje doktore

U hitnim situacijama ljudi često instinktivno pružaju prvu pomoć drugima. No, do sada nije jasno utvrđeno pokazuju li takva prosocijalna ponašanja neke druge vrste i kako se ona manifestiraju. U dvije nove, neovisne studije W. Sun i suradnici te F. Sun i suradnici pokazali su da miševi iskazuju stereotipna ponašanja prema onesviještenim pripadnicima svoje vrste, koja idu od njuškanja i uređivanja do lizanja glave i povlačenja jezika iz usta, što ubrzava oporavak od nesvijesti. Slična ponašanja već su ranije dokumentirana kod sisavaca s većim mozgovima, poput dupina i slonova. Poznato je također da miševi pomažu jedni drugima kada su zarobljeni, no ovakva “prva pomoć” kod manjih sisavaca dosad nije bila detaljnije proučavana. Index