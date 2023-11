NFT-ovima do hrane

Početkom rujna ove godine javnosti je predstavljena platforma Go Agro, koja bi, ako zaista zaživi, mogla prerasti u svojevrsnu robnu burzu baziranu na blockchain tehnologiji Ideja koja stoji Go Agro platforme jest da svakome omogući da sudjeluje u proizvodnji hrane. S jedne strane imamo potrošače, koji kupnjom tokena financiraju poljoprivrednu proizvodnju, a s druge strane imamo poljoprivrednike, kojima platforma omogućuje da na jednostavan i jeftin način osiguraju financiranje. Svaki token predstavlja dvije polovice svinja težine 100 kilograma. Token se može zamijeniti za svinjske polovice ili paket mesa ili mesnih prerađevina 900 dana nakon kupnje. Druga opcija jest da se tokeni prodaju putem Go Agro platforme, a također i Izdavatelj tokena ih je obvezan otkupiti nakon isteka 900 dana – kaže Kuterovac za Forbes.