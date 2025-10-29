Kad pisci stanu, čak i Times mora pročitati poruku
Više od 300 intelektualaca bojkotira The New York Times zbog „pristranosti protiv Palestinaca“
Više od 300 pisaca i javnih intelektualaca, među njima Sally Rooney, Greta Thunberg i Viet Thanh Nguyen, potpisali su peticiju kojom najavljuju bojkot The New York Timesa dok list ne ispuni tri zahtjeva: internu reviziju pristranosti, povlačenje članka Screams Without Words i poziv na embargo američkog oružja Izraelu. Inicijativa, koju vode WAWOG, PYM i PFC, optužuje Times da desetljećima djeluje kao glasnogovornik izraelske vlade i normalizira nasilje nad Palestincima.Čitavu izjavu možete pronaći na poveznici. LitHub, Booksa