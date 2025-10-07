Kad plastika ne zamjenjuje papir
Više od polovice plaćanja u eurozoni i dalje se obavlja gotovinom
Unatoč širenju digitalnih plaćanja, gotovina i dalje dominira u eurozoni – 52 posto svih transakcija i 39 posto njihove vrijednosti obavlja se novčanicama, pokazuje istraživanje ECB-a iz 2024. Najviše gotovine koristi se na Malti, u Sloveniji i Austriji, a najmanje u Nizozemskoj i Finskoj. Glavni razlozi su privatnost, kontrola potrošnje i trenutna izvršnost plaćanja. Mladi rjeđe posežu za gotovinom, dok stariji ostaju vjerni novčanicama – simbolu povjerenja, jednostavnosti i osjećaja „pravog novca“. tportal