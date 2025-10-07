Kad plastika ne zamjenjuje papir

Zbog zamjene IT sustava u svim bankama na prijelazu iz 2022. u 2023. godinu mnoge temeljne usluge koje koristimo i uzimamo zdravo za gotovo neće biti dostupne. Od dobro upućenog izvora doznajemo da banke, ali i Hrvatska narodna banka i Fina počinju prelaziti na nove, euru prilagođene IT sustave u petak 30. prosinca te se zbog toga očekuju brojne teškoće. Svi nalozi koji se zadaju taj dan bit će provedeni isti dan, a oni zadani 31.12. bit će provedeni tek 2. siječnja 2023. “Nalozi će biti provedeni ako banke ne budu imale teškoća pri uvođenju novih sustava. Ako bude problema, provedba može još kasniti”, kaže naš izvor. Od subote 31. prosinca pa do ponedjeljka 2. siječnja 2023., građani neće moći pristupati mobilnom i internetskom bankarstvu, neće moći provoditi nikakve online transakcije s bankom niti će moći pristupiti većini bankomata. Tportal