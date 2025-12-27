Dobra vijest za proizvođače POS uređaja
Gotovina polako gubi bitku, ali još ne predaje novčanik
Iako kartice i mobilna plaćanja sve više dominiraju, gotovina je i dalje važan način plaćanja u europodručju. Prema ECB-u, građani 2024. u novčaniku nose medijan od 59 eura, uz velike razlike među državama. Gotovina čini 52 posto svih transakcija, ali samo 39 posto njihove vrijednosti, a njezin udio kontinuirano pada. Korištenje snažno ovisi o kulturi, povjerenju u fizički novac, privatnosti i brzini digitalne prilagodbe, zbog čega jug i srednja Europa zaostaju za digitalno naprednijim sjeverom. N1