Vjesnik možda gori, ali ne i premija
Vjesnik između zabilježbi i osiguranja: kompleks pod hipotekama, ali polica uredna i vrijedi
Vjesnikov neboder i pripadajući kompleks opterećeni su brojnim zabilježbama i hipotekama zbog dugova i zajmova različitih vlasnika. Požar možda nije bitno smanjio vrijednost nekretnine jer se udjeli računaju i prema zemljištu, koje je primarna vrijednost lokacije. Na udjelima su se redali vjerovnici – od Maje Freundlich i Todorića do Saponije, Sberbanke i britanskih fondova. Allegheny financial je stavio zabilježbu prvenstvenog reda, a manji suvlasnici poput HOO-a, Plavog radija i Kreše Čuljka također imaju hipoteke. Sudbina kompleksa, ali i potraživanja, ostaje neizvjesna. Index
Ministarstvo prostornog uređenja odbacilo je tvrdnje da je Vjesnik bio osiguran kao stambena zgrada te da će država zbog toga izgubiti milijune. Ističu da je zgrada više od desetljeća osigurana u Croatia osiguranju kao poslovni objekt, a polica pokriva cijeli kompleks i štetu od požara. Ove je godine osigurana vrijednost povećana s 7.5 na 53.5 milijuna eura zbog proširenja obuhvata i većeg iznosa po kvadratu. Premija je formirana na temelju stvarne namjene zgrade, a Croatia osiguranje potvrdilo je zaprimanje prijave štete. Index