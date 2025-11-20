Bolje pričekati da se ohladi

Vjesnikov neboder nakon požara: između obnove i rušenja - Monitor.hr
Vjesnikov neboder nakon požara: između obnove i rušenja

Požar koji je 17./18. studenog zahvatio Vjesnikov neboder otvorio je pitanje njegove sudbine: rušenje ili obnova. Zgrada je projektirana prema propisima iz kasnih 1950-ih, prije značajnih postroženja nakon potresa u Skoplju 1963., što znači slabiju potresnu i požarnu otpornost. Sitnorebričasti stropovi i starija izolacija dodatno kompliciraju situaciju. Konačnu odluku mogu donijeti samo stručnjaci s dokumentacijom i uvidom u trenutno stanje zgrade, procijenivši troškove i izvedivost obnove ili rušenja. Bauštela


Vjesnikov neboder: od “čokoladnog tornja” do vatrene ruševine

Arhitekt Antun Ulrich projektirao je zgradu s naprednom smeđe-narančastom staklenom fasadom i tehnološkim rješenjima tada nezamislive razine, uključujući pneumatsku poštu i antene za globalne veze. Zgrada od 67 metara i 16 katova, svečano otvorena na uglu Savske i Slavonske ulice još 1972. godine. Neboder je bio epicentar medijske moći, dom Vjesnika, Večernjeg lista, Sportskih novosti i brojnih magazina. No posljednjih godina simbol je propadanja medijske industrije — a požar tragičan završetak njegove povijesne uloge. Express

Požar Vjesnikovog nebodera: bilo je to kao da gori sam temelj jedne profesije

Vjesnik je nestao mnogo prije noćašnjeg požara. Izdahnuo je polako, tiho, gušen dugovima, politikom, nebrigom i potpunim gubitkom smisla. Današnjim društvom upravlja buka, a ne glas; brzina, a ne jasnost; propagandni refleksi, a ne novinarski instinkt. U takvom svijetu, zgrada Vjesnika bila je relikt – mrtvo tijelo koje je ostalo uspravno samo zato što ga nitko nije srušio. Požar je, zapravo, bio jedina iskrena rečenica o sadašnjem stanju novinarstva. U plamenu se ogoljela njegova smrt: nestanak uredničke hrabrosti, nestanak odgovornosti, nestanak profesije koja je nekada svijetlila, a sada samo tinja u pepelu vlastitog zaborava. Ono što je gorjelo nisu zidovi, nego iluzija da je išta od toga još živo. I zato požar nije tragedija – on je brutalna, neumoljiva istina. Željko Marković za Ravno do dna

Stručnjaci smatraju da će se Vjesnikov neboder morati rušiti

Iako ne postoji strah od samourušavanja, obnova zgrade u ovom trenutku jednostavno je nezamisliva, a količina financijskih sredstava za taj pothvat u ovom trenutku je nedokučiva. Sugovornicima Jutarnjeg lista najizglednije rješenje je rušenje nebodera. Prema mišljenju stručnjaka, to se može napraviti eksplozijom ili “grickanjem”. S obzirom na lokaciju zgrade, izglednije je ovo drugo. Riječ je o metodi gdje se pomoću pneumatskih kliješta malo-pomalo trga beton i na taj način ruši objekt. Tako se rušila zgrada hotela “Marjan” u Splitu, visoka 33 metra. Net… pogledajte što se piše na Forumu

Vjesnik: izgorio nekadašnji stakleni hram jugoslavenskog novinarstva

Zgrada, simbol modernističkog optimizma i nekadašnje moći novinsko-izdavačkog giganta, godinama stoji zapuštena nakon propasti medijskog sustava koji ju je punio životom. Projektirana 1957., dovršena 1972., bila je jedno od najmodernijih poslovnih središta u Europi, dom redakcija te brojnih dnevnih i tjednih izdanja. Privatizacija, financijske teškoće i raspad velikog izdavačkog sustava doveli su do selidbe redakcija, prestanka rada tiskarskih pogona i postepenog pražnjenja uredskih prostora. Novine Vjesnik prestale su izlaziti 2012. godine. Danas je većinski vlasnik kompleksa država (60 posto uz druge pravne subjekte), dok je zgrada uglavnom zjapila prazna. tportal… Vatrogasci će posla na Vjesnikovom neboderu imati cijeli dan: ‘Sramotno je da se dopustilo da jedan od simbola Zagreba ovako propada’ (tportal)

Požar zahvatio Vjesnikov neboder, vatra ga gutala cijelu noć

Sinoć oko 23 sata izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno, zahvatio je više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca. Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila. Požar traje cijelu noć, a očekuje se da će ga staviti pod kontrolu tijekom dana. Index… Bez obzira na to što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Zanimljivo je i to da kod ovakvih požara vatrogasci zaprime puno dojava, ovaj su put zaprimili – samo jednu. Dio Savske je zatvoren za prolaz automobilima. Jutarnji.. Tomašević stigao na mjesto požarišta: Šteta je totalna. Postoje neke sumnje o uzroku… Većinski vlasnik zgrade je država, statičari će trebati vidjeti je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu (Index)… snimke čitetlja donosi 24 sata

Unatoč propasti Vjesnika, rad i proizvodnja nisu sasvim napustili kompleks, a tu je i kulturni program…

Vjesnikova priča započinje puno prije nego što je izgrađen kompleks na križanju Slavonske avenije i Savske ceste. Naime, još 1940. godine počeo je izlaziti ilegalni tjednik pod imenom Politički vjesnik, a potom i Vjesnik radnog naroda, koji je prenosio izvještaje o razvoju Narodnooslobodilačke borbe i revolucije u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Po završetku rata, u idućih je 67 godina nastavio izlaziti kao dnevni list, pri čemu su najproduktivnije godine Vjesnika bile šezdesete, kada se profilirao u najmoćnijeg novinskog izdavača Jugoslavije. Kompleks je sastavljen od dva volumena – masivne položene baze s tiskarskim pogonom i 67 metara visokog nebodera u kojem su bili smješteni uredi.

Talasi ekonomskog i institucionalnog kolapsa poduzeća Vjesnik i dalje su prisutni u urbanom i društvenom prostoru, ponajviše se odražavajući u fizičkom propadanju kompleksa. Ovo propadanje nije samo estetski problem, već sa sobom nosi dublje implikacije na kolektivno sjećanje i identitet grada. Vjesnikov neboder danas stoji kao tihi svjedok nekadašnjeg uspona i pada, a prazne prostorije konstantan su podsjetnik na turbulentnu tranziciju vođenu privatnim interesima.

No, prostor se i dalje koristi, a tu su i kulturni programi koji kompleksu daju tračak novog života. Kulturpunkt

Vjesnik d.d. zajedno s tiskarom ide u likvidaciju

Vjesnikov neboder | Mapio.net

Nakon što je ljetos u aneks Vjesnikova nebodera preselio Fond za obnovu potresom stradalih područja, država je odlučila finiširati vlasničko ovladavanje kompleksom nekadašnje izdavačke kuće Vjesnik. Kako doznajemo od Tomislava Orehovca, odvjetnika i likvidatora Vjesnika d.d., država će kupiti kompletan suvlasnički dio, što uključuje zgradu u kojoj je tiskara, poslovni neboder i poslovne urede u aneksu. Od 5. srpnja ove godine Vjesnik d.d., koji se nakon sloma istoimenog dnevnog lista 2013. sveo na tiskaru, prošavši u to vrijeme i predstečaj, nalazi se u likvidaciji. Jutarnji Kada je sagrađen 1972., Vjesnikov neboder arhitekta Antona Urlicha bio je najmoderniji u ovom dijelu Europe: najbliža zgrada s tako suvremenom fasadom postojala je u švicarskoj Lausannei. Godinama je u njemu bio centar za proizvodnju novina vrhunske kvalitete. Najzanimljivija novost bila je tzv. pneumatska pošta – sistem koji povezuje redakcije, stenodaktilo servis, tiskaru i ostale funkcije novinske proizvodnje za slanje sitnih pošiljki unutar zgrade. Jutarnji

Hoće li se srušiti Vjesnikov neboder?

O Vjesnikovom neboderu, jednoj od najmarkantnijih zagrebačkih građevina, opet su se rasplamsale kontroverzije, a nove su, aktualne dileme: hoće li biti srušen? Ili pak sačuvan kao spomenik moderne arhitekture i hrvatske medijske povijesti? Spomenik koji već dugo izgleda otužno, prljavog pročelja, ponekog polomljenog stakla… Za poznati zagrebački neboder, djelo arhitekta Antuna Ulricha i njegova studija APB Oblik, upitno je hoće li se uopće obnavljati – vjerojatno je da će se na njegovu mjestu podići neka nova građevina, piše Globus.