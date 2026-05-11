Što sve ne želite da vam se nađe na meniju
Vodič kroz najsmrtonosnije prirodne toksine: Od botoksa do morskih nemani
Svijet skriva toksine koji u mikroskopskim dozama gase život. Amatoksin iz gljiva roda Amanita (poput zelene pupavke) razara jetru, dok tetrodotoksin u ribama napuhačama i hobotnicama uzrokuje paralizu bez protuotrova. Botulinum toksin (botoks), iako korigira bore, najjači je otrov koji blokira živce, dok abrin iz sjemenki jequirity graha zaustavlja sintezu proteina u ćelijama. Konačno, morski maitotoksin sa koraljnih grebena, 100.000 puta jači od bojnog otrova VX, ulazi u ljude preko tropskih riba. Ove tvari vrebaju u šumama, oceanima, pa čak i u loše konzerviranoj hrani. 24 sata