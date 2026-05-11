Što sve ne želite da vam se nađe na meniju

Vodič kroz najsmrtonosnije prirodne toksine: Od botoksa do morskih nemani

Svijet skriva toksine koji u mikroskopskim dozama gase život. Amatoksin iz gljiva roda Amanita (poput zelene pupavke) razara jetru, dok tetrodotoksin u ribama napuhačama i hobotnicama uzrokuje paralizu bez protuotrova. Botulinum toksin (botoks), iako korigira bore, najjači je otrov koji blokira živce, dok abrin iz sjemenki jequirity graha zaustavlja sintezu proteina u ćelijama. Konačno, morski maitotoksin sa koraljnih grebena, 100.000 puta jači od bojnog otrova VX, ulazi u ljude preko tropskih riba. Ove tvari vrebaju u šumama, oceanima, pa čak i u loše konzerviranoj hrani. 24 sata


IT poduzetnika ugrizao poskok na Hvaru, opisao kako je postupio da ostane živ

Za Index je opisao što mu se dogodilo i kako je otprilike pet sati nakon ugriza došao do seruma koji mu je spasio život. Ugriz se dogodio za vrijeme razgledavanja stijena za buduće penjalište. Smirio sam se i sjetio uputa: bez podvezivanja, bez kompresije, bez isisavanja. Došao do Hitne pomoći u Jelsi gdje su mu dali antibiotik i otpravili za Split jer na otoku nema seruma. Na trajektu je otrov počeo djelovati sistemski. Kad je stigao na Infektologiju u Split, gdje su mu redom administrirali tetanus, antibiotike, kortikosteroide i tek nakon toga serum. Serum ide kasnije zbog moguće alergije. Proveo je noć na KBC-u i drugi dan je otišao kući. Tvrdi kako su ga spasile upute HZJZ-a kako postupati u slučaju ugriza, što je dobar podsjetnik svima ukoliko se nađu u sličnoj situaciji.

Što mačke ne smiju jesti – štetne tvari i otrovna hrana

Nema potrebe da ih potpuno izbacite iz svog doma, ali pazite na njih kako se vaša mačka ne bi odlučila igrati s njima. Poput kovanica, mirisnih ulja, kuglica protiv moljaca, omekšivača za rublje, plastelina, kave, alkohola, čokolade, grožđa, češnjaka, luka…  Osim uobičajenih kućanskih i vrtnih proizvoda koji bi vašoj mački mogli djelovati primamljivo, tu su i otrovne biljke, od kojih neke rastu i u našim vrtovima: aloe vera, mrazovac, narcis, sjeme jabuke, koštice marelice, sjemenje trešnje i jabuke, narcis, oleander… Simptomi trovanja mačke i znakovi gutanja otrova uključuju povraćanje, proljev ili zatvor, gubitak apetita ili koordinacije mišića, sljepoću i napadaje. Ako niste sigurni, uvijek je najbolje kontaktirati svog veterinara za savjet. Index

Što psi ne smiju jesti – štetne tvari i hrana za pse

Mnogo voća i povrća je dobro za pse u malim količinama, ali mogu i predstavljati opasnost od gušenja ako se ne režu na male komadiće i ne daju ljubimcu pod nadzorom. Međutim, neke namirnice mogu biti vrlo toksične, čak i u malim količinama, poput grožđica, luka, češnjaka, nekih vrsta gljiva… Od drugih biljaka dobro je pripaziti da vaši četveronožni prijatelji ne dođu u kontakt s listovima i stabljikama krumpira, rajčica, koštica jabuke, trešnje, marelice… Za njih nisu dobri ni kava, čaj, orasi, čokolada, alkohol i tijesto za kruh. Nikada im ne dajte nikakve lijekove osim ako ih je propisao ili preporučio vaš veterinar. Index

Što se dogodi kad dotaknete živu?

Jedan od najotrovnijih i najopasnijih kemijskih elemenata ima široku primjenu. S obzirom da je svakako preporučljivo oprezno rukovati njome, pitanje koje si mnogi postavljaju – je li opasno dodirnuti živu golom kožom? Odgovor je, iznenađujuće – nije. Živa ne prodire kroz kožu tako lako poput, recimo, vode. Međutim, može biti opasna ukoliko se dodirne s otvorenom ranom na koži. Općenito rijetko tko preporučuje rukovanje živom bez zaštitnih rukavica. No, najčešća trovanja živom događaju se kroz njezine organske spojeve i soli. Živa utječe na naš živčani sustav i bubrege te može uzrokovati zatajenje organa, tremore, nesanicu, glavobolju te motoričku disfunkciju kao i demenciju. IFL Science

Osvrt: Otraženju otrova

“Metamorfoze su veoma često gorki iskaz o iluziji bijega. On je uvijek nemoguć. Jedini mogući izlaz iz nemogućnosti bijega je uspostava forme bijega, zaključuje Freud. Odnosno, kao što kaže Catherine Malabou, suočeni smo s uspostavom nekog tipa bijega ili nadomjestka za bijeg i, u isti mah, uspostavom identiteta koji bježi od sebe, koji bježi od nemogućnosti da pobjegne od sebe – napuštena identiteta, još jednom podvojena, koji ne odražava sebe sama, ne živi vlastitu transformaciju, ne subjektivira je”, piše Neven Svilar za Booksu.

Djevojčica u Tribunju ulovila najsmrtonosniju ribu na svijetu – napuhaču ili fugu

Trovanja političara – od smrtonosnog kišobrana do radioaktivnog čaja

Slučaj ubojstva Kim Jong-nama, brata velikog sjevernokorejskog vođe, posljednji je slučaj političkih trovanja kojih povijest bilježi mnogo. Bugarski disident Georgi Markov pogođen je 1978. na ulici sićušnom otrovnom kapsulom ispaljenom iz kišobrana agenta tajne službe. Kritičar Kremlja Aleksandar Litvinjenko otrovan je 2006. čajem koji je sadržavao visokoradioaktivni polonij. RTL vijesti

Opasna tropska riba koja može ubiti čovjeka došla u istočni Mediteran

Što napraviti u slučaja ugriza zmije otrovnice

U odjeći s krznom – otrovne tvari

Istraživanja u Njemačkoj, Danskoj, Švicarskoj, Nizozemskoj i Italiji utvrdila su u artiklima s krznom postojanje otrovnih tvari u koncentraciji višoj od dopuštenih, kažu Prijatelji životinja. Posebno je zabrinjavajuće što se otrovi nalaze i u dječjoj odjeći s krznenim dodacima. Posljednje takvo istraživanje, provedeno u Nizozemskoj, testiranjem dječjih odjevnih predmeta s krznom poznatih modnih brendova pokazalo je prekomjerne razine opasnih formaldehida i etoksilata. Monitor