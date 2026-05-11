Što sve ne želite da vam se nađe na meniju

Za Index je opisao što mu se dogodilo i kako je otprilike pet sati nakon ugriza došao do seruma koji mu je spasio život. Ugriz se dogodio za vrijeme razgledavanja stijena za buduće penjalište. Smirio sam se i sjetio uputa: bez podvezivanja, bez kompresije, bez isisavanja. Došao do Hitne pomoći u Jelsi gdje su mu dali antibiotik i otpravili za Split jer na otoku nema seruma. Na trajektu je otrov počeo djelovati sistemski. Kad je stigao na Infektologiju u Split, gdje su mu redom administrirali tetanus, antibiotike, kortikosteroide i tek nakon toga serum. Serum ide kasnije zbog moguće alergije. Proveo je noć na KBC-u i drugi dan je otišao kući. Tvrdi kako su ga spasile upute HZJZ-a kako postupati u slučaju ugriza, što je dobar podsjetnik svima ukoliko se nađu u sličnoj situaciji.