Noćna mora na plus 30

U pokušaju da ostanu u najboljoj formi, nogometaši se koriste nizom ideja koje primjenjuju i izvan terena za treninge. Jedna od takvih je i spavanje s ljepljivom trakom preko usta, što je metoda koju koristi i Erling Haaland. Već neko vrijeme viralan trend poharao je i Premier ligu, piše portal givemesport.com. Ljepljiva traka preko usta uvjetuje disanje na nos tijekom sna i utječe na fizičku spremnost igrača.

Ljepljiva traka preko usta pomaže Haalandu da uspori disanje, spriječi suhoću grla i smanji broj neželjenih čestica koje ulaze u tijelo. Osim toga, tijelo tako razvija naviku disanja na nos, što dobro utječe na krvotok i mišiće tijekom bavljenja sportom, pisao je As. Stručnjaci su već ranije upozoravali na taj trend, a neki liječnici nazvali su ga i najopasnijim za koji su u zadnje vrijeme čuli. Apneja, opasnost od gušenja u slučaju začepljenosti nosa i mogućnost da se čovjek uguši dođe li do povraćanja, neke su od opasnosti. Index