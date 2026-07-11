Noćna mora na plus 30
Vodič za preživljavanje: Kako se naspavati tijekom nesnosnih ljetnih vrućina
Visoke temperature drastično smanjuju kvalitetu dubokog sna, no tijelo se uz prave trikove može rashladiti. Stručnjaci savjetuju korištenje madraca od prirodnih vlakana poput vune koji ne zadržavaju toplinu, kao i nadmadraca od bambusa ili prozračne lanene posteljine. Izvrstan trik je zamrzavanje jastučnica prije spavanja ili spavanje uz zaleđeni termofor, a pomoći će i mlaki tuš pola sata prije odlaska u krevet uz ostavljanje kose vlažnom. Za djecu je ključno držati zamračene prozore tijekom dana i birati lagane vreće za spavanje od muškina, dok odraslima pomažu tihi ventilatori s vodenom maglicom, termalne prskalice za lice, maske za spavanje i izolirane boce s hladnom vodom na noćnom ormariću. Svakako treba izbjegavati alkohol jer on ozbiljno remeti REM fazu sna i uzrokuje dehidraciju. Guardian