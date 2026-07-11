Vodič za preživljavanje: Kako se naspavati tijekom nesnosnih ljetnih vrućina - Monitor.hr
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Noćna mora na plus 30

Vodič za preživljavanje: Kako se naspavati tijekom nesnosnih ljetnih vrućina

Visoke temperature drastično smanjuju kvalitetu dubokog sna, no tijelo se uz prave trikove može rashladiti. Stručnjaci savjetuju korištenje madraca od prirodnih vlakana poput vune koji ne zadržavaju toplinu, kao i nadmadraca od bambusa ili prozračne lanene posteljine. Izvrstan trik je zamrzavanje jastučnica prije spavanja ili spavanje uz zaleđeni termofor, a pomoći će i mlaki tuš pola sata prije odlaska u krevet uz ostavljanje kose vlažnom. Za djecu je ključno držati zamračene prozore tijekom dana i birati lagane vreće za spavanje od muškina, dok odraslima pomažu tihi ventilatori s vodenom maglicom, termalne prskalice za lice, maske za spavanje i izolirane boce s hladnom vodom na noćnom ormariću. Svakako treba izbjegavati alkohol jer on ozbiljno remeti REM fazu sna i uzrokuje dehidraciju. Guardian


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Ljepljiva traka preko usta pomaže Haalandu da uspori disanje, spriječi suhoću grla i smanji broj neželjenih čestica koje ulaze u tijelo. Osim toga, tijelo tako razvija naviku disanja na nos, što dobro utječe na krvotok i mišiće tijekom bavljenja sportom, pisao je As. Stručnjaci su već ranije upozoravali na taj trend, a neki liječnici nazvali su ga i najopasnijim za koji su u zadnje vrijeme čuli. Apneja, opasnost od gušenja u slučaju začepljenosti nosa i mogućnost da se čovjek uguši dođe li do povraćanja, neke su od opasnosti. Index

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  • Tijelo: Slabiji mišići i zglobovi, loša cirkulacija, dekubitus, problemi s disanjem i kralježnicom.
  • Um: Rizik od depresije, letargije i lošeg raspoloženja.
  • Kilogrami: Manje aktivnosti = više kilograma.

Rješenje? Povremeno ustajanje i aktivnost kako biste izbjegli neželjene tegobe. Monitor

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Kad ležanje ne leži zdravlju: Ok je, ali ne predugo

Često ležanje može izgledati kao odmor iz snova, ali dugoročno nosi neke neželjene posljedice za tijelo i um:

  • Slabiji mišići i zglobovi -Dugotrajno ležanje smanjuje mišićnu masu, posebno u nogama i leđima, te dovodi do ukočenosti zglobova.
  • Loša cirkulacija – Nepokretnost usporava protok krvi, što može povećati rizik od nastanka krvnih ugrušaka, poput duboke venske tromboze.
  • Povećan rizik od dekubitusa – Dugotrajni pritisak na iste dijelove tijela može izazvati ranice na koži, pogotovo ako osoba rijetko mijenja položaj.
  • Problemi s disanjem i plućima – Ležanje smanjuje kapacitet pluća, a može povećati i rizik od upale pluća zbog nakupljanja sekreta u dišnim putevima.
  • Mentalni utjecaj – Previše ležanja često je povezano s osjećajem letargije, lošim raspoloženjem i povećanim rizikom od depresije.
  • Povećanje tjelesne težine – Smanjena aktivnost troši manje kalorija, što u kombinaciji s uobičajenim unosom hrane može dovesti do nakupljanja kilograma.
  • Problemi s kralježnicom – Ležanje na neadekvatnim površinama može dovesti do bolova u leđima, ukočenosti vrata i problema s posturom.

Iako povremeni „dan za ležanje“ nije loša ideja, no ako to postane navika, moglo bi biti korisno uvesti više aktivnosti kako biste očuvali zdravlje tijela i uma.

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Ako netko redovito spava dulje od devet ili 10 sati i još uvijek se osjeća umorno tijekom dana, možda previše spava

Budući da se potrebe za snom razlikuju od osobe do osobe, dugotrajnije spavanje predstavlja problem samo ako ometa nečiju sposobnost da se uključi u svakodnevne funkcije i postigne ono što je namjeravao učiniti u svakodnevnom životu. Prekomerno spavanje, također poznato kao “dugo spavanje”, alternativno se definira kao redovito spavanje više od 10 sati dnevno, iznad preporuke Nacionalne zaklade za spavanje od sedam do devet sati za odrasle između 18 i 64 godine. Kronično prekomjerno spavanje može biti simptom nekog drugog već postojećeg zdravstvenog problema, poput apneje za vrijeme spavanja, sindroma odgođene faze spavanja ili hipersomnije. N1