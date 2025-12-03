Kad mozak odluči da je najbolji trenutak za paniku – usred noći, naravno

Buđenje u 3 ili 4 ujutro pogađa trećinu ljudi i često je povezano sa stresom, neredovitim rasporedom i slabom “higijenom spavanja”. Iako se svi prirodno više puta budimo tijekom noći, stres čini ta buđenja svjesnima. Pred jutro ulazimo u lakše REM faze pa je lakše da nas sitnica probudi. Nedovršene obaveze i brige također aktiviraju mozak. Pomaže jednostavan ritual: prije spavanja zapisati zadatke i “zatvoriti dan”. Ako problem traje dulje od tri mjeseca, preporučuje se stručna pomoć i CBT za nesanicu. IFL Science