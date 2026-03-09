A što ako sam k'o sova?

Istraživanja o snu i zdravlju ističu važnost usklađivanja spavanja s prirodnim cirkadijalnim ritmom tijela. Najkvalitetniji san postiže se kada osoba zaspi oko 22 sata, jer tada počinje pojačano lučenje melatonina – hormona koji regulira san i oporavak organizma. Tijekom noći tijelo provodi procese obnove, detoksikacije i regeneracije organa. Spavanje između 22 i 6 sati najbolje podržava te procese i doprinosi energiji, ravnoteži hormona i općem zdravlju. Redovito kasno lijeganje može narušiti biološki sat i dugoročno negativno utjecati na zdravlje. Fortis, Hespo