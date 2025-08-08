Iz kaznionice Lipovica ravno u mirovinu (ili barem tako kažu)

Brojni Sanaderovi suradnici i danas su aktivni političari, a na karijerama mogu zahvaliti upravo bivšem premijeru:

Gordan Jandroković – Sanader ga imenovao ministrom vanjskih poslova, a sad je predsjednik Sabora

Branko Bačić – u vrijeme Sanadera imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu mora, sad je potpredsjednik HDZ-a

Radovan Fuchs – bio pomoćnik ministra za međunarodnu suradnju u vrijeme Sanadera, sad je ministar

Jadranka Kosor – bila je Sanaderova potpredsjednica vlade, kad je on otišao postala je premijerka, danas je aktivna uglavnom na Twitteru

Kolinda Grabar-Kitarović – bila Sanaderova ministrica, povukla se otkako je izgubila predsjedničke izbore

Ima ih još: Božidar Kalmeta, Ivica Kirin, Ivan Šuker, Ana Lovrin, Vladimir Šeks, Darko Milinović. Index