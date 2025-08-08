Iz kaznionice Lipovica ravno u mirovinu (ili barem tako kažu)

Vraća li se ćaća? Ne, barem ne u Sabor - Monitor.hr
Šesnaest godina nakon iznenadne ostavke i devet i pol godina zatvora, bivši premijer Ivo Sanader pušten je na uvjetnu slobodu nakon odsluženja dvije trećine kazne. Pravomoćno osuđen u aferama Fimi media, Planinska i INA-MOL, a oslobođen u HEP-Dioki i Hypo, Sanader će do 2032. biti pod nadzorom probacije. Sud je uvažio njegovo uredno ponašanje, godine i zdravstvene probleme. Iako njegov odvjetnik tvrdi da politički angažman nije opcija, prošlost i dalje visi u zraku. Faktograf


Slične vijesti

30.04.2022. (22:00)

afera Hypo Leasing Kroatien

Počinje novo suđenje Dragi Vidakoviću, ključnom svjedoku protiv Ive Sanadera

Još jedan krak sumnji u kriminal u poslovanju Hypo Leasing Kroatien, hrvatske podružnice nekoć moćne austrijske kompanije za upravljanje imovinom i potraživanjima, počinje se u ponedjeljak rasplitati na Županijskom sudu u Zagrebu. U pitanju je čak 18 milijuna kuna teških malverzacija s kojima se povezuje trojicu nekadašnjih čelnika Hypo Leasing Kroatien – Dragu VidakovićaŽeljka Rupića i Alberta Modritscha. Njih se tereti da su još početkom 2000-ih izvlačili novac iz tvrtke kojoj su bili na čelu, tako što su Marijanu Šegoti, koji je bio zadužen za informatiku i logistiku, plaćali milijunske iznose za, kako tvrdi tužiteljstvo, fiktivne informatičko-tehničke usluge. Telegram

14.10.2021. (14:00)

Fimi na plimi

Šale na raču presude HDZ-u i Sanaderu

Nakon što je Vrhovni sud djelomično potvrdio presudu iz ponovljenog postupka u aferi Fimi Media, prema kojoj će HDZ zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i tvrtki morati platiti 3,5 milijuna kuna kazne te državi vratiti još 14,6 milijuna kuna nepripadne koristi, dok je bivšem premijeru Ivi Sanaderu kazna s osam smanjena na sedam godina zatvora, pristižu brojne reakcije. Između ostalog da će HDZ sigurno tražiti ocjenu ustavnosti presude. Telegram prenosi šale na Twitteru.

22.01.2021. (18:30)

Milo dijete

Sanader uputio pismo javnosti: Dobro znam zašto vrhu vlasti odgovara da sam u zatvoru

Postupci traju, a vrhu aktualne izvršne vlasti odgovara da budem u zatvoru. Zašto to tvrdim? Zato što se u montiranim procesima, bez dokaza i sa po samo jednim (lažnim i ucijenjenim) svjedokom, ovakve presude protiv jednog bivšeg predsjednika Vlade ili države u zemlji poput Hrvatske ne donose bez snažnog političkog zaleđa i diktata. Spominjući bivšu dužnost ne smatram da mi ona treba biti olakotna, ali ne smije biti ni otegotna okolnost. A jest – piše Ivo Sanader. Večernji

14.11.2020. (10:30)

Da, premijeru, ostavili nam dugove i Njonju

Sanaderovi ljudi – i danas u vrhu politike

Brojni Sanaderovi suradnici i danas su aktivni političari, a na karijerama mogu zahvaliti upravo bivšem premijeru:

Gordan Jandroković – Sanader ga imenovao ministrom vanjskih poslova, a sad je predsjednik Sabora

Branko Bačić – u vrijeme Sanadera imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu mora, sad je potpredsjednik HDZ-a

Radovan Fuchs – bio pomoćnik ministra za međunarodnu suradnju u vrijeme Sanadera, sad je ministar

Jadranka Kosor – bila je Sanaderova potpredsjednica vlade, kad je on otišao postala je premijerka, danas je aktivna uglavnom na Twitteru

Kolinda Grabar-Kitarović – bila Sanaderova ministrica, povukla se otkako je izgubila predsjedničke izbore

Ima ih još: Božidar Kalmeta, Ivica Kirin, Ivan Šuker, Ana Lovrin, Vladimir Šeks, Darko Milinović. Index

13.11.2020. (11:22)

Ivo Sanader proglašen krivim u aferi Fimi media, osuđen na 8 godina zatvora

U ponovljenom suđenju bivšem premijeru Ivi Sanaderu, njegovim nekadašnjim suradnicima, ali i HDZ-u kao prvoj stranci optuženoj za korupciju zbog izvlačenja novca preko marketinške agencije Fimi media, bivši je premijer proglašen krivim. Presudu nije dočekao u sudnici, več na rehabilitaciji u Krapinskim Toplicama. HDZ je dobio kaznu od 3,5 milijuna kuna i oduzimanje imovinske koristi od 14 milijuna kuna.

13.02.2020. (13:30)

Kako je Ivo profitir'o

Juričan o Sanaderovom svjedočenju gdje je zaradio novce: Evo fotografija kao dokaz

“Na sudu ste jučer ustvrdili da ste prije devedesetih zaradili od austrijskog Meyerpressa 600.000 eura. Evo, prilažem fotku koja potvrđuje vaše navode: u najboljem odjelu i finoj torbici vraćate se iz Vjesnika mercedesom kući, jer ste upravo dogovorili lukrativnu prodaju erotskih fotografija tvrtke Meyerpress. Ili ipak priča ide da ste, šjor Ivo, mali pokisli jado koji se vraća iz Vjesnika tramvajem kući, a u zgužvanom torbanjku nosite erotske fotografije tvrtke Meyerpress. Želim vam pravedno suđenje. Uvjeren sam da ste nevini.”

12.02.2020. (20:30)

Svestrani radnik

Sanader o tome kako je stekao bogatstvo: Radio u Sportskim novostima, predavao vjeronauk…

Ja sam počeo raditi u drugoj polovici 70-ih, s 39 godina sam izabran u Vladu, a po financijskom vještačenju ispada da ništa prije nisam radio. Tako je nastao nesrazmjer u imovini, objašnjava Ivo Sanader. Naveo je kako je radio za Sportske Novosti, kao dopisnik iz Austrije, zatim je predavao vjeronauk, radio u marketinškoj agenciji, prodavao fotografije, nakon toga je postao direktor tvrtke Vagpa i godišnje zarađivao 135 tisuća eura. Telegram

31.12.2019. (07:15)

Pa da - bicikli su budućnost, nafta umire

Zagorac ukrao dva bicikla i dobio godinu i pol zatvora, a Sanader za cijelu Inu 6

Zbog zarade od 10 milijuna eura Sanader je, tvrdi sud, kao hrvatski premijer izigrao interese svih građana Hrvatske. Je li onda kazna od šest godina zatvora primjerena? – pita Telegram. Za usporedbu, bivši šef odjela javne rasvjete u Gradu Zagrebu Mijo Marošević dobio je tri godine zatvora jer je uzeo 173 tisuće kuna mita, a jedan 29-godišnji Jasmin iz Svetog Đurđa dobio je zbog krađe dva bicikla godinu i pol zatvora.

30.12.2019. (11:53)

Čovjek koji je volio kutije pune novca

Sanaderu 6 godina zatvora za korupciju u slučaju INA-MOL

Nepravomoćno je donesena presuda bivšem premijeru i predsjedniku uprave mađarskog MOL-a Zsoltu Hernadiju za korupciju prilikom prodaje Ine MOL-u. Sud je odlučio kako je Sanader kriv za kazneno djelo primanja mita i osuđen je nepravomoćno na šest godina zatvora. Zsolt Hernadi dobio je dvije godine zatvora. Ni Sanader ni Hernadi nisu se pojavili na izricanju presude – prvi je bio u Remetincu, drugi je nedostupan hrvatskom sudstvu. Ako presuda postane pravomoćna, Ivo Sanader morat će vratiti 10 milijuna eura mita koje je, prema optužnici, dobio od tadašnjeg predsjednika uprave mađarskog MOL-a Hernadija za prepuštanje upravljačkih prava u Ini. Njih dvojica morat će podmiriti troškove suđenja od 60-ak tisuća kuna.

 