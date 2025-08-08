Iz kaznionice Lipovica ravno u mirovinu (ili barem tako kažu)
Vraća li se ćaća? Ne, barem ne u Sabor
Šesnaest godina nakon iznenadne ostavke i devet i pol godina zatvora, bivši premijer Ivo Sanader pušten je na uvjetnu slobodu nakon odsluženja dvije trećine kazne. Pravomoćno osuđen u aferama Fimi media, Planinska i INA-MOL, a oslobođen u HEP-Dioki i Hypo, Sanader će do 2032. biti pod nadzorom probacije. Sud je uvažio njegovo uredno ponašanje, godine i zdravstvene probleme. Iako njegov odvjetnik tvrdi da politički angažman nije opcija, prošlost i dalje visi u zraku. Faktograf