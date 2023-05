U pitanju je trend koji će potrajati: još će banaka bankrotirati, što će banke koje su prevelike da propadnu učiniti još većim

Kada je propala banka First Republic, Savezna korporacija za osiguranje depozita (FDIC) posredovala je u prodaji njene imovine banci JPMorgan Chase. To se kosi s pravilom da se bankama koje već posjeduju više od 10% osiguranih depozita u SAD-u ne dopusti daljnje širenje preuzimanjem depozita drugih banaka. Kako je u ovom slučaju prioritet bio da se porezni obveznici zaštite od obaveze namirivanja gubitaka još jedne propale banke, nadležni su dopustili da najveća među velikim američkim bankama – prevelika da propadne: too-big-to-fail (TBTF) – postane još veća. To je bila rijetka prilika da se i demokrati i republikanci u nečemu slože: pozdravili su odluku FDIC-a i ulazak „privatnog sektora“ koji će spriječiti dodatno opterećenje građana. Nažalost, to nije cijela istina. Jamie Dimon, sveprisutni šef banke JPMorgan Chase, isposlovao je kreditnu liniju od 50 milijardi dolara i postigao s FDIC-om sporazum o raspodjeli gubitaka koji će američke porezne obveznike koštati 13 milijardi dolara. Peščanik