Pa se ti kupaj
Za intenzivan miris bazena nije kriv klor, već reakcija kemikalija s urinom i znojem kupača
Kada klor, koji se koristi za dezinfekciju voda u bazenima za kupanje, reagira s amonijakom iz urina i znoja, stvaraju se kloramini. Upravo ti spojevi daju prepoznatljiv, snažan “kemijski” miris koji može iritirati oči i kožu. Čist i pravilno tretiran bazen zapravo uopće ne bi trebao imati jak miris. Ako vaš bazen snažno miriše na klor, to je jasan znak da je voda prljava te da su joj potrebni šok-tretman, bolja cirkulacija ili jednostavno – savjesniji kupači. Mental Floss