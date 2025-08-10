Kad umjetnost odluči skinuti cipele i zaroniti

David Butler kaže kako mu je organski bazen, kojeg je sam napravio u svom vrtu poboljšao kvalitetu života. Iako obrasao biljkama i lopočima te životinjicama koje u njemu plivaju, on svakodnevno pliva i kupa se u njemu, pa čak i pije vodu iz njega, pojasnivši kako je zapravo vrlo pitka i zdrava. Kaže kako je to prirodna voda koja povoljno djeluje na organizam, a za njezino održavanje nisu potrebne kemikalije. Voda ne peče za oči, a kako je voda zdrava za žabe i druge životinje, ne može škoditi ni ljudima, kaže. Organic pools