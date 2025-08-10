Piscinas Olaistas – bazeni koji valovima mijenjaju pogled na umjetnost - Monitor.hr
Danas (15:00)

Kad umjetnost odluči skinuti cipele i zaroniti

Piscinas Olaistas – bazeni koji valovima mijenjaju pogled na umjetnost

Kubanski umjetnik Diango Hernández deset je godina stvarao Piscinas Olaistas – bazene inspirirane valovima i filozofijom “Olaisma”, koja promjenu vidi kao prirodan tijek života. Umjesto ravnih linija, ovi bazeni oblikom i doživljajem podsjećaju na stalno kretanje mora. Viralno su osvojili društvene mreže jer nude više od kupanja: prostor za introspektivno iskustvo, odmak od svakodnevice i povezivanje tijela, vode i misli. Journal


Slične vijesti

17.10.2024. (22:00)

Kilaža tone, a mišići rastu – sve u bazenu

Plivanjem do forme: za sagorijevanje kalorija i oblikovanja tijela

Plivanje je izvanredna aktivnost za sagorijevanje kalorija, toniranje mišića i poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja. Sat vremena plivanja može sagorjeti između 400 i 700 kalorija, ovisno o intenzitetu, dok istovremeno jača cijelo tijelo i povećava fleksibilnost. Osim fizičkih prednosti, plivanje smanjuje stres i poboljšava mentalno zdravlje jer potiče oslobađanje endorfina. Također, ima minimalan rizik od ozljeda, što ga čini idealnim za sve dobne skupine i ljude s ozljedama ili kroničnim bolestima. Uz plivanje možete učinkovito oblikovati tijelo i poboljšati zdravlje na više razina. Više u članku na Monitoru

24.08.2024. (10:00)

Močvare su ipak ok

Eko-friendly organski bazeni kao budućnost za kupanje i osvježenje

David Butler kaže kako mu je organski bazen, kojeg je sam napravio u svom vrtu poboljšao kvalitetu života. Iako obrasao biljkama i lopočima te životinjicama koje u njemu plivaju, on svakodnevno pliva i kupa se u njemu, pa čak i pije vodu iz njega, pojasnivši kako je zapravo vrlo pitka i zdrava. Kaže kako je to prirodna voda koja povoljno djeluje na organizam, a za njezino održavanje nisu potrebne kemikalije. Voda ne peče za oči, a kako je voda zdrava za žabe i druge životinje, ne može škoditi ni ljudima, kaže. Organic pools 

23.06.2024. (11:55)

Klor u bazenima može uzrokovati kontaktni dermatitis

29.09.2022. (10:00)

Senf, jel čitaš?

Vodu iz bazena ne ispuštaju u odvod, već je koriste za čišćenje ulica

Ove godine javni bazeni u Varšavi “donirali” su 1,6 milijuna litara vode, a sva ta tekućina bila je dovoljna da se napuni 170 vozila za čišćenje ulica, a ne da se ispusti direktno u odvodne kanale. Sama akcija izvedena je u tehnološkim prekidima kada je zbog održavanja potrebno isušiti bazene. Ove godine sedam sportskih centara pridružilo se eko inicijativi Gradske čistoće koja radi na 1300 kilometara ulica u gradu. Ovo je treći put da Gradska uprava provodi akciju obnove vode i tako pridonosi glavnom gradu pod nazivom “Vodu poštuj – zavrti, skupljaj, štedi”. Ukupno je u posljednje tri godine u recikliranju vode ponovno iskorišteno 6,5 milijuna litara te dragocjene tekućine – koliko mogu primiti dva olimpijska bazena. Green

17.07.2022. (12:00)

Klima uređaji, bazeni, ovlaživači zraka, slavine, tuševi...

Od legionarske bolesti u Hrvatskoj godišnje oboli pedesetak ljudi. Dovoljan je udah onečišćenog aerosola ili vode da se osoba zarazi

Iako mnogi zbog visoke temperature, zimice i bolova u mišićima sumnjaju na COVID, vrijeme je godine kada te simptome izaziva i legionarska bolest. Opasne bakterije se najčešće razmnožavaju u sustavima za rashlađivanje i zagrijavanje, a izvor zaraze mogu biti slavine, tuševi, bazeni, klimatizacijski uređaji… Zbog upale pluća uzrokovane legionelom mlađi muškarac hospitaliziran je u KBC-u “Sestre milosrdnice”, javlja HRT. “Najveći rizik predstavljaju veliki sustavi za potrošnu vodu koji nisu održavani, nisu čisti i u kojima se može namnožiti ta legionela ako dospije iz prirode, zatim bazeni s mjehurićima, ovlaživači, klime da, ali one u velikim ugostiteljskim objektima, ove kućne klime ne predstavljaju tako veliku opasnost”, rekla je Tatjana Nemeth Blažić, epidemiologinja HZJZ. Slobodna

16.02.2018. (21:30)

Topusko – kupanje u trećoj termalnoj vodi po kvaliteti u Europi

Večernji piše o termalnoj vodi u Topuskom, koja je proglašena trećom po kvaliteti u Europi. Povijest Topuskog počela je prije više od 3000 godina kad su Japodi došli na prirodne izvore termalne vode. Te vrijednosti nisu previdjeli ni Rimljani koji Topusko pretvaraju u svoje terme za ratnike i aristokraciju. U sklopu kompleksa danas je pet bazena, a ulaznice koštaju 30 kuna radnim danom i 40 vikendom, za djecu 25 i 30 kuna.

11.07.2017. (11:15)

Pojeftinile ulaznice za bazene u Zagrebu, ali dobar dio ljeta zatvoreni bazeni neće raditi, zbog godišnjih servisa, svo će vrijeme raditi samo bazeni na Šalati i u Jelkovcu

06.06.2017. (14:38)

Buć!

Zagreb: Gradski bazeni od sutra jeftiniji 40 do 50 posto

Od sutra će ulaznice za zagrebačke gradske bazene biti jeftinije 40 do 50 posto, što će vrijediti za sve kategorije ulaznica. Dnevna ulaznica za odrasle koja je bila 20 kuna bit će 10 kuna, a vikendom ona koja je iznosila 25 kuna, sad će biti 15 kuna. Za djecu, invalide i umirovljenike dnevna ulaznica je 5 kuna, za vikende i blagdane 10 kuna. Smanjuju se cijene i mjesečnih i godišnjih ulaznica. Gradonačelniku smeta što od sedam bazena niti jedan nema radno vrijeme pa je najavio ankete među lokalnim stanovništvom da utvrdi od kad do kad ljudima odgovara da bazeni rade. 24sata

28.02.2017. (18:11)

Foto: U Vukovaru izgrađen najmoderniji bazenski kompleks u Hrvatskoj, 62 milijuna kuna dao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara

28.10.2016. (12:10)

Zameo ih grad

Zagrebački bazeni koji to više nisu

Od svih dekorativnih bazena podignutih tridesetih godina dvadesetoga stoljeća u Zagrebu kao dio trenda, danas gotovo nijedan više ne radi, iako neki, vidljivi ili nevidljivi, još uvijek postoje, ali odavno nisu u funkciji. Primjerice, bazen na Krešimirovom trgu (na slici) je zatrpan, a na Mažuranićevom trgu je pretvoren u ružičnjak. Saša Šimpraga navodi još nekoliko primjera na Pogledaj.to.