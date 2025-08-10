Kad umjetnost odluči skinuti cipele i zaroniti
Piscinas Olaistas – bazeni koji valovima mijenjaju pogled na umjetnost
Kubanski umjetnik Diango Hernández deset je godina stvarao Piscinas Olaistas – bazene inspirirane valovima i filozofijom “Olaisma”, koja promjenu vidi kao prirodan tijek života. Umjesto ravnih linija, ovi bazeni oblikom i doživljajem podsjećaju na stalno kretanje mora. Viralno su osvojili društvene mreže jer nude više od kupanja: prostor za introspektivno iskustvo, odmak od svakodnevice i povezivanje tijela, vode i misli. Journal