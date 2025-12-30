Sjeti se berača pamuka

Brza moda ima teške ekološke i društvene posljedice. Proizvodnja jedne pamučne majice zahtijeva oko 2.700 litara vode, dok se svake godine stvara približno 92 milijuna tona tekstilnog otpada koji često završava na odlagalištima ili u spalionicama. Tragedija u Rana Plazi 2013. godine dodatno je razotkrila loše radne uvjete u industriji. Kao odgovor pojavljuju se održiva rješenja i ideja da je najodrživija odjeća ona koja je već proizvedena. HRT