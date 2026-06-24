Zabranjeno je njima puno toga, pa nije urodilo plodom
Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 više liči na društveni eksperiment
Politički trend zabrane društvenih mreža mlađima od 16 godina, pokrenut u Australiji i Velikoj Britaniji, predstavlja masovni društveni eksperiment. Iako je motivirana zaštitom mentalnog zdravlja, ova jednostavna mjera krije složene probleme: od tehničke neizvedivosti i tinejdžerskog zaobilaženja pravila putem VPN-a, do gubitka digitalnih zajednica podrške za ranjive skupine. Znanost još nema jednoznačne dokaze o učinkovitosti, a puko mjerenje “vremena pred ekranom” zanemaruje sadržaj. Umjesto populističkih gesti, ključno je redefinirati toksičnu arhitekturu samih platformi i sustavno pratiti stvarne zdravstvene ishode ove radikalne društvene intervencije. Igor Berecki za Bug