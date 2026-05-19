TikTok odgoj

Prekomjerna digitalizacija uništava koncentraciju i motoriku djece: Skandinavija vraća papirnate knjige
Prekomjerno korištenje tehnologije uzrokovalo je ozbiljan pad koncentracije kod mladih – skandinavsko istraživanje pokazuje da ona traje tek 13 sekundi. Učenici sve teže pišu rukom, pate od oštećene fine motorike, rječnik im je oskudniji, a školske zadaće pišu kraticama poput “dns”. Zbog nedostatka razumijevanja pročitanog, Švedska i Finska smanjuju digitalne alate i vraćaju se svakodnevnom čitanju s papira, što već daje bolje rezultate. Stručnjaci stoga apeliraju na roditelje da ne odustaju od odgoja i predlažu uvođenje digitalnog minimalizma u svakodnevicu. HRT