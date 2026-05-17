Mogli bi naučiti nešto od njih
Kako klinci bez ijedne riječi rješavaju grupne probleme
Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu Nature Human Behaviour otkrilo je da djeca u dobi od 5 do 8 godina uspješno postižu grupni konsenzus bez komunikacije i vođe. Rješavajući digitalni zadatak usklađivanja boja, djeca nisu slijepo kopirala većinu. Umjesto toga, spontano su preuzela tri ključne društvene uloge na temelju brzine reakcije: lideri (pokretači), debateri (prilagodljivci) i finašeri (stabilizatori). Ova urođena raznolikost u ponašanju i fleksibilno oponašanje sprječavaju grupnu blokadu te omogućuju starijoj djeci dramatično brže i uspješnije donošenje zajedničkih odluka nego što bi to postigao ijedan kruti algoritam. Psychology Today