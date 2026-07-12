Manje psovanja, više pedaliranja
Zagreb dobio novu biciklističku magistralu u Vukovarskoj
Dovršena je prva dionica nove dvosmjerne biciklističke staze u Ulici grada Vukovara, na potezu od Držićeve avenije do Strojarske ulice. Radovi na proširenju sjevernog nogostupa započeli su u svibnju, a staza se sada nastavlja graditi prema zapadu, sve do dvorane Vatroslava Lisinskog. Ovaj frekventni pravac svakodnevno koriste tisuće građana. Nova infrastruktura bit će široka 5,5 metara, od čega tri metra otpadaju na biciklističku stazu. Pješaci i biciklisti bit će fizički odvojeni zelenim pojasom i drvoredom, što će znatno povećati sigurnost i smanjiti međusobne konflikte u prometu do početka nove školske godine. tportal