A može i cipelcugom

Zelena staza bi se trebala protezati 132 km uz tok Save, a osim samog pojačanja biciklističkog prometa i smanjenja prometnog zagađenja trebala bi i modernizirati sliku nasipa svojom eko-tehno estetikom i dodacima poput led svjetala na solarne panele. No, došlo je do nepredviđenog problema – kip Putokazi Zvonimira Lončarića smješten je direktno na predviđenoj trasi staze. Odbor HDLU-a pregledao je dokumentaciju projekta i utvrdio da bi se Greenway trebao i mogao uskladiti s postojećim postavom. Percepcijama inovacije unatoč, projekt Greenway nije novitet, a studija izvodljivosti napravljena je još prije 10 godina. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet u izjavi za HRT rekao je da se s Greenway stazom “malo nespretno krenulo”, no nada se da će se projekt uskladiti i “da će staza nježno proći pored [kipova].”

Aleja je trebala služiti kao muzej suvremene skulpture na otvorenom s osmišljenim stazama koje bi garantirale da posjetitelji i šetači mogu sustavno proći kroz umjetničko okruženje uz rijeku. Lončarićevi Putokazi – poznate savske nožice – tamo su već gotovo 20 godina, a u 36 godina provedbe uz njih je postavljeno još 11 skulptura. Iako je to prvi takav sustavni projekt u Hrvatskoj, te stoga ima i povijesni značaj, građani ga ne mogu prepoznati jer za njega nema podrške. H-alter