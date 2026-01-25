Sad Jankec ne bu moral više bežati, cug mu ne bu pobegel

Legendarni vlak Samoborček, ugašen 1979. zbog nerentabilnosti, danas je tek skup tragova u betonu Trešnjevke. Dok stanovnici zapadnog dijela Zagreba priželjkuju zelenu biciklističku stazu na devet kilometara dugoj trasi od Adžijine do Podsuseda, vlasti u Samoboru i Svetoj Nedelji zagovaraju povratak moderne prigradske željeznice. Stručnjaci i gradonačelnik Tomašević podržavaju novu, elektrificiranu prugu od Bregane do Podsuseda, procijenjenu na 150-200 milijuna eura. Projekt bi smanjio cestovne gužve i zagađenje, dok bi zagrebački dio trase postao pješačko-biciklistička zona, čime bi se pomirili ekološki i prometni zahtjevi regije. HRT, tportal