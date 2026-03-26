Vidi mama, bez ruku (i vozača)

Zagreb bi mogao postati prvi europski grad s komercijalnom uslugom robotaksija zahvaljujući partnerstvu tvrtki Verne, Uber i Pony.ai. Projekt spaja kinesku tehnologiju autonomne vožnje, Verneov operativni model i Uberovu globalnu platformu. Testiranja sustava Pony.ai Gen-7 već su započela na zagrebačkim ulicama, a cilj je širenje flote na tisuće vozila diljem svijeta. Uber planira i strateško ulaganje u Verne kako bi ubrzao komercijalizaciju usluge, transformirajući glavni grad Hrvatske u predvodnika moderne mobilnosti bez vozača. Index