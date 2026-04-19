Svi junaci na ALU

U prostorima Akademije likovnih umjetnosti održava se 29. Međunarodni festival stripa “Crtani romani šou”. Uz besplatan ulaz, ljubitelji devete umjetnosti uživaju u radionicama, izložbama i druženju s autorima poput Fernanda Dagnina i bračnog para Eickmeyer. Posebnu pažnju privukli su Goran Delić s parodijom “Smogy Boy”, prvi hrvatski meteostrip Krešimira Biuka i Zorana Vakule te premijerna izdanja Štrumfova. Od domaćih anegdota do cenzuriranih superjunakinja iz DC-ja. HRT