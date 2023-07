A kad se već spominje Hendrix...

Cilj organizatora, udruge Priroda za sve, jest oživjeti savsko kupalište i sunčalište s poznatim Babinjakom koje je nekada davno bilo špica zagrebačkog ljeta. Kako se Green River Fest etablirao kao najzeleniji festival, jer reupotrebljava prošlost, reducira sadašnjost i reciklira budućnost, Zagrepčanima i njihovim gostima nudi atraktivan turistički doživljaj u potpunosti usklađen s prirodom. Zato će i ovo ljeto sve posjetitelje na Savi dočekati plaža sa solarnim tuševima i ležaljkama, ali i mnoštvo interaktivnih radionica, predavanja, kazališta, performansa, kvizova, freestyle-a, igraonica do brojnih društvenih i sportskih igara. Od 12. srpnja do 1. listopada na nasipu kod Hendrixovog mosta. Ravno do dna, Facebook