Nije da se nema kamo - samo treba znati gdje se ulazi
Zagrebačka nezavisna scena živi ispod radara: koncerti, skladišta i tajni partyji
Iza zagrebačkog mainstreama postoji živa i razgranata nezavisna scena koja se odvija u klubovima, galerijama, skladištima i privatnim prostorima. Muzikologinja Davorka Begović, glazbenik Denis Katanec i pisac Sven Popović ističu da se u Zagrebu stalno svira, eksperimentira i umrežava, unatoč problemima s prostorima i financiranjem. Od Močvare i Medike do tajnih svirki i intimnih formata, scena se mijenja, ali ne nestaje – samo se pomiče nekoliko koraka dalje od izloga i reflektora. tportal