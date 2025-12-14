Nije da se nema kamo - samo treba znati gdje se ulazi

Više od 1.200 građana i 175 organizacija pokrenulo je inicijativu Za Hrvatsku slobode nakon otkazivanja festivala u Velikoj Gorici, upozoravajući na zabrinjavajući trend gušenja umjetničkih i novinarskih sloboda. Apel “Ustav vrijedi za sve” potpisali su brojni glumci, redatelji, književnici, profesori i glazbenici, kao i sindikati i udruge. Posebno kritiziraju izjavu ministra Tome Medveda o “pitaju branitelja” za festivale, smatrajući da to ugrožava ustavne vrijednosti i demokraciju. Inicijativa traži od Vlade hitno zaustavljanje daljnjih zabrana i napada na slobodu izražavanja. Sve organizacije, ustanove i pojedince koji su do sada podržali apel možete pronaći ovdje. Cijeli tekst pisma pročitajte ovdje.