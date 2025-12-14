Zagrebačka nezavisna scena živi ispod radara: koncerti, skladišta i tajni partyji - Monitor.hr
Danas (16:00)

Nije da se nema kamo - samo treba znati gdje se ulazi

Zagrebačka nezavisna scena živi ispod radara: koncerti, skladišta i tajni partyji

Iza zagrebačkog mainstreama postoji živa i razgranata nezavisna scena koja se odvija u klubovima, galerijama, skladištima i privatnim prostorima. Muzikologinja Davorka Begović, glazbenik Denis Katanec i pisac Sven Popović ističu da se u Zagrebu stalno svira, eksperimentira i umrežava, unatoč problemima s prostorima i financiranjem. Od Močvare i Medike do tajnih svirki i intimnih formata, scena se mijenja, ali ne nestaje – samo se pomiče nekoliko koraka dalje od izloga i reflektora. tportal


09.11. (15:00)

Sto eura za dušu – ili za kino s kokicama?

Mladi od 2026. dobivaju kulturne vaučere: poticaj umjetnosti ili simbolična gesta?

Od 1. siječnja 2026. svi osamnaestogodišnjaci dobit će kulturni vaučer od 100 eura za knjige, kino, kazalište ili druge kulturne sadržaje. Ministrica Nina Obuljen Koržinek navodi da je cilj potaknuti mlade na sudjelovanje u kulturi i prikupiti podatke o njihovim interesima. Ekonomistica Vedrana Pribičević ističe da slične mjere u Italiji i Francuskoj imaju ograničen učinak, dok Iris Tomić upozorava da bez ranijeg odgoja za kulturu vaučer neće promijeniti navike. Pjevačica Maja Posavec pak pozdravlja inicijativu, ali upozorava na manjak kulturnih sadržaja u manjim sredinama. tportal

19.09. (18:00)

Umjetnost opasnija od kriminala

Ustav vrijedi za sve: Inicijativa traži kraj cenzuri festivala i koncerata

Više od 1.200 građana i 175 organizacija pokrenulo je inicijativu Za Hrvatsku slobode nakon otkazivanja festivala u Velikoj Gorici, upozoravajući na zabrinjavajući trend gušenja umjetničkih i novinarskih sloboda. Apel “Ustav vrijedi za sve” potpisali su brojni glumci, redatelji, književnici, profesori i glazbenici, kao i sindikati i udruge. Posebno kritiziraju izjavu ministra Tome Medveda o “pitaju branitelja” za festivale, smatrajući da to ugrožava ustavne vrijednosti i demokraciju. Inicijativa traži od Vlade hitno zaustavljanje daljnjih zabrana i napada na slobodu izražavanja. Sve organizacije, ustanove i pojedince koji su do sada podržali apel možete pronaći ovdje. Cijeli tekst pisma pročitajte ovdje.

28.08. (00:00)

Grad koji ne spava jer je stalno na festivalu

Rujanski stampedo u Zagrebu: Grad na rubu kulturno-gastro eksplozije

  • Green River Festival – obala Save, do 7. rujna
  • Palačinka Fest – Rougemarin Park, do 11. rujna
  • Ljeto na Velesajmu – do 7. rujna
  • Ljetna scena Amadeo – do 12. rujna
  • Festival svjetske književnosti – do 4. rujna
  • Food Truck Festival – Britanac, 1.–6. rujna
  • Burger Festival Zagreb – Tuđmanac, 4.–14. rujna
  • Zagrebački muzejski vikend – 4.–7. rujna
  • Zagrebački kvartovi kulture – 6.–21. rujna (tri kvartovska vikenda)
  • Baš Naš at The Lake – Bundek, 5.–21. rujna
  • ZeGeVege Festival – Europski trg, 5.–7. rujna
  • Zagreb Design Week – Jadran film i grad, 9.–21. rujna
  • AFTERTASTE – Kvatrić, 11.–21. rujna
  • Cinehill u Laubi – 11.–16. rujna
  • Gajnice vrište – 12.–13. rujna, open air koncerti (Kojoti, Bore Balboa, Jonathan, Denis&Denis)
  • Međunarodni festival kazališta lutaka – PIF – 12.–18. rujna
  • Festival svjetskog kazališta – 13.–27. rujna
  • 25 FPS Festival – 23.–27. rujna

28.01. (18:00)

Kad kultura grize jače od inflacije

Tjedan introspektivnih dijaloga, tvrdih đireva i besplatnih muzeja

  • Srijeda, Močvara: Lara Mitraković i njezina dva alter ega
    • Poetomat ulazi u eksperimentalnu dimenziju – introspektivna večer uz poeziju, filozofiju i avanture.
  • Srijeda, Močvara: Krešo Bengalka – prvak tvrdog đira
    • Kultni splitski reper donosi najbolje hitove iz foldera i nemilosrdnih kvartova.
  • Četvrtak, Kinoteka: Filmšnite – DACHL Filmske večeri
    • Projekcije filmova na njemačkom jeziku iz četiri zemlje: Njemačke, Austrije, Švicarske i Luksemburga.
  • Petak, diljem Hrvatske: Jubilarna 20. Noć muzeja
    • Besplatan ulaz u muzeje, galerije i baštinske institucije od 18 do 1 sat iza ponoći.
  • Subota, Tvornica kulture: Dodjela nagrada Elector
    • Nezavisna glazbena novinarska nagrada slavi elektroničku glazbu uz nastupe domaćih izvođača i mladih talenata.
25.12.2024. (17:00)

Umjetnost (ne) miruje

Ključni umjetnički događaji 2024. s domaćim odjekom

  • Banksyjeva divlja godina – Banksy je u devet uzastopnih noći stvorio niz murala na temu divljih životinja u Londonu, uključujući slonove i majmune. Zagonetka njihovog značenja ostaje neriješena
  • Banana za milijune – Kultna banana Maurizija Cattelana prodana je za 6,24 milijuna dolara. Kupac? Kripto-milijarder Justin Sun, koji je platio vlastitom kriptovalutom TRON
  • AI preuzima video – OpenAI lansirao Sorin generator teksta u video, revolucionirajući kreativnu industriju. Sve veći broj umjetnika već koristi ovaj alat
  • Njemačka kulturna drama – Njemačka scena obilježena prosvjedima i otkazivanjem izložbi zbog kontroverznih političkih mjera povezanih s izražavanjem solidarnosti prema Palestini
  • Venecijanski bijenale pod ključem – Izraelski paviljon ostao zatvoren zbog protesta umjetnika protiv sukoba u Gazi. Poruka solidarnosti zalijepljena na vrata paviljona

10.12.2024. (18:00)

Kad disko kugla kaže da!

Koncertna groznica i plesne pustolovine: tjedan u 4+1 ritmu!

  • Utorak (10.12.) – Vintage Industrial Bar
    Američki folk kantautor Ryley Walker otvara rođendanski tjedan Vintagea svojim jedinstvenim zvukom i energijom. Ulaznice: 13 €.
  • Srijeda (11.12.) – Močvara
    Kanadski synth-pop duo Desire stiže prvi put u Hrvatsku s europskom turnejom Games People Play. Hit “Under Your Spell” i plesna nostalgija zagarantirani! Ulaznice: 23 €.
  • Četvrtak (12.12.) – Močvara
    Trio Ki Klop sa svojim “Otopljenim diskom” vraća se u Močvaru. Očekuje vas disko Frankenstein koji osvaja! Ulaznice: 10 €.
  • Petak (13.12.) – Pauk
    Rock power trio Nemeček promovira album Prokletije II u kvadrofonijskom okruženju koje će vas doslovno zaokružiti zvukom. Ulaznice: 12 €.
  • Nedjelja (15.12.) – ZKM
    Plesna predstava Jednočinka Petre Hrašćanec i Roka Juričića – istraživanje krajeva, prekida i glamura kao koreografska priča. Ulaznice dostupne online.

02.12.2024. (17:00)

Ponekad kultura nije samo za kulturne

Ovotjedni vodič: Filmovi, knjige i ljubavnici s čudnim sklonostima

  • Ponedjeljak, Histrionski dom: Kris Kristofferson na Tuškancu
    Ciklus posvećen legendarnom umjetniku. Prikazuje se film Sve jasno o nacionalističkoj demagogiji i mladalačkom otporu
  • Utorak, KIC: Povratak Mime i kultnog “Kaje”
    Javna rasprava i inserti filma Kaja, ubit ću te. Posebni gosti i knjiga snimanja po promotivnim cijenama.
  • Utorak, Zbirka Richter: Ljubavnici iz doline uncanny
    Izložba i film Drianta Zenelija o ekološkoj krizi, animiranim junacima i ljudskim pričama.
  • Srijeda, Kino MaMa: Human Rights Film Festival
    Kratki film Milena o traumama prisilne mobilizacije i slobodi. Ulaz besplatan.
  • Četvrtak, Pula: Knjige i autori za dušu
    ‘Sa(n)jam knjige u Istri’ – 120 autora, 30 tisuća naslova. Posebno: rasprava o knjizi U slavu neuspjeha i program za najmlađe
25.11.2024. (19:00)

Kada ne znaš kamo, a sve zvuči predobro

Kultura na kvadrat: Tjedan pun događanja u Zagrebu

  • Ponedjeljak – Atelijeri Žitnjak
    Interface Video Art Festival

    • Početak međunarodnog festivala posvećenog eksperimentalnom filmu i novim medijima.
    • Besplatne projekcije 30 video radova iz 20 zemalja.
  • Utorak – Muzej suvremene umjetnosti
    Projekcija dokumentarca ‘Jump Out’

    • Priča o djeci koja sanjaju velike snove i nalaze inspiraciju u svakodnevnim izazovima.
    • Film nagrađen na Festivalu dei Popoli u Firenci.
  • Utorak – KIC
    Otvaranje 7. Arterije – tjedan filma o umjetnosti

    • Projekcija dokumentarca ‘Nisam sve što želim biti’ i razgovor s kustosicama.
    • Intimna priča o umjetničkom stvaranju i egzistencijalnim izazovima.
  • Srijeda – Peti Kupe
    Kyoto Jazz Massive: Jazz na japanski način

    • Povratak legendarnih japanskih pionira crossover jazza i klupske glazbe.
    • Nezaboravna kombinacija jazza i elektronike uživo.
  • Petak – ZeKaEm
    Predstava ‘Eichmann u Jeruzalemu’

    • Emotivno snažna izvedba koja se bavi najmračnijim zlom 20. stoljeća.
    • Jubilarna 50. izvedba hvaljene predstave.
  • Petak – Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića
    Predstavljanje knjige ‘Drvo – priče o pjesmama’

    • Literarni dijalog s Gibonnijevom poezijom.
    • Domaći pisci nadahnuti glazbenikovim pjesmama otkrivaju nove priče
04.11.2024. (19:00)

Kulturom protiv jesenske depresije

Kultura koja pršti! – Što (ne) propustiti ovaj tjedan

  • Ponedjeljak, CineStar Branimir
    Zagreb Film Festival – Otvorenje 22. izdanja premijerom filma Proslava redatelja Brune Ankovića. Film istražuje razdoblje 1920.-1940. kroz priču vojnika Mije. Festival traje do subotnjeg zatvaranja s prikazivanjem Susjedne sobe Pedra Almodóvara.
  • Utorak, Teatar &TD
    Premijera predstave Frutti di mare – Monodrama Ivane Krizmanić koja na nostalgičan način evocira osamdesete kroz osobnu priču i stand-up elemente.
  • Četvrtak, Močvara
    Koncert i projekcija filma ‘GIFT’ – Japanska skladateljica Eiko Ishibashi izvodi glazbu za projekciju nijemog filma GIFT redatelja Ryūsukeja Hamaguchija, ekološku poemu inspiriranu japanskim krajolikom.
  • Petak, Tvornica kulture
    Burn Out Festival – Festival nezavisne glazbe s nastupima Klinike Denisa Kataneca, Šize, Klotljudi i drugih afirmiranih bendova.
  • Subota, Pogon
    Exposium – Završnica međunarodnog projekta Testing Ground: Reparative Practices s interdisciplinarnim programom, izvedbama i eksperimentalnom šetnjom jezerima na Savici.

