Sto eura za dušu – ili za kino s kokicama?
Mladi od 2026. dobivaju kulturne vaučere: poticaj umjetnosti ili simbolična gesta?
Od 1. siječnja 2026. svi osamnaestogodišnjaci dobit će kulturni vaučer od 100 eura za knjige, kino, kazalište ili druge kulturne sadržaje. Ministrica Nina Obuljen Koržinek navodi da je cilj potaknuti mlade na sudjelovanje u kulturi i prikupiti podatke o njihovim interesima. Ekonomistica Vedrana Pribičević ističe da slične mjere u Italiji i Francuskoj imaju ograničen učinak, dok Iris Tomić upozorava da bez ranijeg odgoja za kulturu vaučer neće promijeniti navike. Pjevačica Maja Posavec pak pozdravlja inicijativu, ali upozorava na manjak kulturnih sadržaja u manjim sredinama. tportal