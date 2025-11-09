Mladi od 2026. dobivaju kulturne vaučere: poticaj umjetnosti ili simbolična gesta? - Monitor.hr
Danas (15:00)

Sto eura za dušu – ili za kino s kokicama?

Mladi od 2026. dobivaju kulturne vaučere: poticaj umjetnosti ili simbolična gesta?

Od 1. siječnja 2026. svi osamnaestogodišnjaci dobit će kulturni vaučer od 100 eura za knjige, kino, kazalište ili druge kulturne sadržaje. Ministrica Nina Obuljen Koržinek navodi da je cilj potaknuti mlade na sudjelovanje u kulturi i prikupiti podatke o njihovim interesima. Ekonomistica Vedrana Pribičević ističe da slične mjere u Italiji i Francuskoj imaju ograničen učinak, dok Iris Tomić upozorava da bez ranijeg odgoja za kulturu vaučer neće promijeniti navike. Pjevačica Maja Posavec pak pozdravlja inicijativu, ali upozorava na manjak kulturnih sadržaja u manjim sredinama. tportal


27.10. (07:00)

Kad kultura postane luksuz, a serviser umjetnik

Inflacija pojela i kazalište: ulaznice skuplje, honorari isti

Inflacija je zahvatila i hrvatsku kulturu – cijene ulaznica za kazališta, koncerte i kina porasle su i do 12 posto, dok honorari umjetnika ostaju „zaleđeni u vremenu“. Producentica Lidija Ivanda i redatelj Christian Jalžečić upozoravaju da se kultura tretira kao luksuz, a ne javno dobro. Dok kazališta poput Gavelle i klubova poput Tvornice kulture dižu cijene kako bi pratila troškove, publika postaje sve opreznija u odabiru sadržaja. Nakladnici bilježe stabilizaciju tržišta i rast interesa za audioknjige, no nezavisna scena i dalje balansira između entuzijazma i egzistencije. tportal

01.10. (17:00)

Dođeš na koncert, a imaš osjećaj da si jeo u nekom finijem restoranu

U Hrvatskoj najviše u EU poskupjele i ulaznice za koncerte, kino i kazalište

Prema prvoj procjeni, koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u rujnu u Hrvatskoj je iznosila 4,6 posto. Hrvatska s Estonijom i Slovačkom i dalje vodi mrtvu trku za tron po rastu godišnje stope inflacije u Europi. No u jednom njezinom segmentu ipak smo ispred svih, pa i Slovaka i Estonaca – ulaznice su poskupjele čak 12 posto. Valja dodati da je stopa PDV-a na ulaznice za koncertna događanja i kulturne priredbe od 2022. godine snižena na pet posto. tportal

10.09. (20:00)

Kulturno ljeto, dvije i dvadeset peto

Postnikov: Kulturkampf po vrućini

Boris Postnikov za Novosti donosi abecedni pregled ljeta kada je politika zavladala kulturom, a kultura politikom. Od Andreja do Žena, preko Benkovca i Cece, Jergovića i Palestine, Severine i Thompsona, ne zanemarujući pritom, u skladu s uputstvima iz Vlade, osjećaje branitelja i njihovih obitelji:

  • A kao Andrej Plenković, premijer RH koji je odgovoran za trovanje javnog prostora prijetnjama, zabranama i ustaškim parolama.
  • B kao Benkovac, grad u kojem se manji, ali glasniji dio ratnih veterana predvođenih izvjesnim Nediljkom Gendom postrojio pa spriječio održavanje festivala “Nosi se”. Osim uvreda i fizičkog napada na novinarku Melitu Vrsaljko, prtljali su nešto o “braniteljima” i “Domovinskom ratu” što s programom festivala nema veze.
  • C kao Ceca a.k.a. Svetlana Ražnatović, pjevačica i udovica srpskog ratnog zločinca Arkana, popularna u Hrvatskoj. Njene pjesme rado izvodi Gendina kći Emily. Šta tata misli o tome? “Smiješne prozivke, te Cece i neke Cece, ja to ne slušam.”
  • Ć kao treće slovo riječi “neće” koje anonimni autor prijetećeg grafita upućenog Miljenku Jergoviću nije uspio pogoditi: “Jedne kolovoške noći Miljenko neče dobro proći.”
  • Đ kao Đoni, Štulić B. Naciji se obratio jednom od svojih internetskih poslanica koja započinje – kako drugačije – prisjećanjem na rimske careve Tiberija i Kaligulu, nastavlja se citiranjem samoga sebe, a završava komentarom Thompsonovog koncerta (vidi pod “T”). “Dezerter junak jednog doba iako pušku ne uzeše a pjesme o herojstvu otpjevaše”, kaže Štulić, a ako njegova poruka može zvučati kao glas razuma, onda definitivno ne može biti dobro.
  • E kao eskalacija: pojam kojim bi se u najkraćem mogla opisati ljetna kulturna zbivanja…
22.07. (10:00)

Kad je uho važnije od oraha, a stražnjica služi modnim eksperimentima

Prvi znakovi životinjske kulture? Čimpanze se ukrašavaju travom bez ikakve koristi

U ugandskoj džungli čimpanze su razvile neobično ponašanje – umetanje travki u uši i, kasnije, u stražnjicu. Ponašanje se širi unutar grupe bez praktične svrhe, no zadržava se i prenosi, što sugerira rane oblike kulture. Kao i ljudi s tetovažama ili TikTok izazovima, čimpanze oponašaju beskorisne trendove radi pripadnosti grupi. Znanstvenici to vide kao mogući znak simboličke komunikacije, što ruši granicu između ljudske i životinjske kulture. Možda nismo toliko posebni – ili su čimpanze naprosto modno osviještenije nego što mislimo. Bug

05.01. (08:00)

Banane, Nobelovci i Taylor Swift: samo nam je AI još falila

Postnikov: Godina za paćenje

Nebojša Slijepčević osvojio je Zlatnu palmu i Evropsku filmsku nagradu, propalestinski umjetnici borili su se protiv cenzure, Dalibor Matanić je kenslan jer je godinama uznemiravao kolegice, jedna banana dođe 6,2 milijuna dolara, umjetna inteligencija će nas možda izbrisati s lica Zemlje, a možda i neće, a nakon 149 koncerata na pet kontinenata, završava najunosnija svjetska turneja svih vremena: Eras Tour drmala je nacionalnim ekonomijama, dok su razni predsjednici javno molili Taylor Swift da svrati i u njihovu državu. Ovogodišnja dodjela Nobelovih nagrada zainteresirala je svjetsku publiku za prozu južnokorejske autorice Han Kang, a kulturnjaci koji su nas napustili su Steve Albini, Abdulah Sidran, Luko Paljetak, Paul Auster, Alice Munro... dok broj ubijenih Palestinaca – mahom civila, najvećim dijelom žena i djece – preći će brojku od 45 hiljada. Svejedno, tamo gdje se u kulturnom polju zgušnjava moć, nepogrešivo nailazimo na proizraelske stavove… Boris Postnikov za Novosti

25.12.2024. (17:00)

Umjetnost (ne) miruje

Ključni umjetnički događaji 2024. s domaćim odjekom

  • Banksyjeva divlja godina – Banksy je u devet uzastopnih noći stvorio niz murala na temu divljih životinja u Londonu, uključujući slonove i majmune. Zagonetka njihovog značenja ostaje neriješena
  • Banana za milijune – Kultna banana Maurizija Cattelana prodana je za 6,24 milijuna dolara. Kupac? Kripto-milijarder Justin Sun, koji je platio vlastitom kriptovalutom TRON
  • AI preuzima video – OpenAI lansirao Sorin generator teksta u video, revolucionirajući kreativnu industriju. Sve veći broj umjetnika već koristi ovaj alat
  • Njemačka kulturna drama – Njemačka scena obilježena prosvjedima i otkazivanjem izložbi zbog kontroverznih političkih mjera povezanih s izražavanjem solidarnosti prema Palestini
  • Venecijanski bijenale pod ključem – Izraelski paviljon ostao zatvoren zbog protesta umjetnika protiv sukoba u Gazi. Poruka solidarnosti zalijepljena na vrata paviljona

tportal

04.11.2024. (19:00)

Kulturom protiv jesenske depresije

Kultura koja pršti! – Što (ne) propustiti ovaj tjedan

  • Ponedjeljak, CineStar Branimir
    Zagreb Film Festival – Otvorenje 22. izdanja premijerom filma Proslava redatelja Brune Ankovića. Film istražuje razdoblje 1920.-1940. kroz priču vojnika Mije. Festival traje do subotnjeg zatvaranja s prikazivanjem Susjedne sobe Pedra Almodóvara.
  • Utorak, Teatar &TD
    Premijera predstave Frutti di mare – Monodrama Ivane Krizmanić koja na nostalgičan način evocira osamdesete kroz osobnu priču i stand-up elemente.
  • Četvrtak, Močvara
    Koncert i projekcija filma ‘GIFT’ – Japanska skladateljica Eiko Ishibashi izvodi glazbu za projekciju nijemog filma GIFT redatelja Ryūsukeja Hamaguchija, ekološku poemu inspiriranu japanskim krajolikom.
  • Petak, Tvornica kulture
    Burn Out Festival – Festival nezavisne glazbe s nastupima Klinike Denisa Kataneca, Šize, Klotljudi i drugih afirmiranih bendova.
  • Subota, Pogon
    Exposium – Završnica međunarodnog projekta Testing Ground: Reparative Practices s interdisciplinarnim programom, izvedbama i eksperimentalnom šetnjom jezerima na Savici.

tportal

14.10.2024. (15:00)

Za kulturne šetače

Ovaj tjedan na kulturnom meniju: Nick Cave u Areni, knjiga o Većeslavu Holjevcu, uvertira u ZFF…

  • Predstavljanje knjige ‘Većeslav Holjevac’ (HNK, ponedjeljak 14.10., 18 sati): Najslavniji zagrebački gradonačelnik Većeslav Holjevac (1917. – 1970.) živio je kratko, a ostavio je iza sebe vrijedne, neuklonjive tragove, sad je dobio biografiju koju potpisuje novinarka Željka Godeč
  • Regionalni kratki filmovi: Od privatnih arhiva do logora za silovanje (ponedjeljak, 14.10 u 20 sati / utorak 15.10. u 19 sati) – Dokukino KIC, prikazuju se i kratkometražni filmovi regionalnih autora i autorica, koji prisvajaju institucionalne ali i privatne obiteljske arhive u borbi za pravo svoje generacije na pisanje vlastite povijesti, u intimnom i subjektivnom ključu
  • Nick Cave u Areni (utorak, 15.10. 19:15) – Središnji glazbeni događaj tjedna koncert je Nick Cavea i The Bad Seedsa, u sklopu svoje prve turneje po Europi i Velikoj Britaniji od 2017., koja donosi 27 nastupa u 17 zemalja
  • ‘Slušaj me’ i ZFF predstavljaju omiljene pjesme filmaša (srijeda, 16.10., 20:30) – Uvertira u ovogodišnje izdanje Zagreb Film Festivala održat će se u srijedu navečer u caffe baru Ro & Do
  • Trešnjevački umjetnički Dom zdravlja (četvrtak, 17.10, 19 sati) – Izložba je inspirirana trešnjevačkim domom zdravlja, poslije Drugog svjetskog rata prvim u Hrvatskoj
  • Paramount Styles se vraćaju u Zagreb (nedjelja, 20.10.) – nakon pauze od 13 godina vraćaju se u zagrebačku Močvaru

tportal

07.10.2024. (22:00)

Od žalovanja do jazza: kulturni mix za tjedan dana

Kultura na pretek: Izložbe, festivali i koncerti ovoga tjedna

  • Festival prvih (ponedjeljak, 7.10. – 17.10.)
    Multidisciplinarni umjetnički festival u Zagrebu, posvećen temama gubitka i žalovanja, uz izložbe i radove u različitim medijima.
  • Revija malih književnosti: Queer Balkan (utorak, 8.10.)
    Književni festival u Booksi, s fokusom na queer autore iz balkanskih zemalja, popraćen razgovorima i čitanjima.
  • Mimika orkestar uživo (srijeda, 9.10.)
    Snimanje najnovijeg albuma uživo u Lisinskom. Jazz-fusion orkestar predvođen Makom Murtićem izvodi nove skladbe koje tematiziraju mitove i identitet.
  • Izložba plakata za slobodnu Palestinu (četvrtak, 10.10.)
    Izložba u Studio-galeriji Klet, uz radove regionalnih ilustratora, gdje su svi dizajni dio humanitarne akcije “Free Gaza.”
  • ZEZ Festival (petak, 9.10. – 12.10.)
    Zavod za eksperimentalni zvuk u Zagrebu donosi lineup s eksperimentalnim jazz i elektroničkim izvođačima iz regije, s posebnim nastupom Jelene Popržan.

Više na tportalu… dodajmo još koncerte u Tvornici kulture – Alen Vitasović u četvrtak, Prljavo kazalište (s Davorinom Bogovićem) u petak, a u subotu Artan Lili.

29.09.2024. (10:00)

Osam stranica kulture

Novosti izbacuju novi kulturni prilog, izlazit će jednom mjesečno

Tjednik Novosti pokrenuo je novi prilog posvećen kulturi – Kulturne novosti. Izlazit će jednom mjesečno, u početku na osam stranica, a kasnije i više. U svakom broju donosit će po nekoliko tema i veliki intervju s istaknutim ličnostima s kulturne scene, a specifičnost priloga je i sedam redovnih kolumni čiji autori i autorice dolaze iz cijele regije. Više o tome za Vidu TV rekao je Boris Postnikov, kolumnist Novosti i urednik priloga.