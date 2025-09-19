Umjetnost opasnija od kriminala

A i gdje su oni divni, bezbrižni dani kad si mogao ženi dobacit nešto bezobrazno o dekolteu, nogama i dupetu pa da se svi radosno smiju dok se ona crveni? Sad odmah ispadaš prasac i kadrovska služba te zove na razgovor. A što se poznatih i slavnih tiče – koga briga je li moj omiljeni pjevač drpao 16-godišnjakinje? Valjda je važnije da pjeva dobre pjesme! Zar ne? Šalu na stranu, samo upozoravanje na to da nešto nije okej – nije nikakav progon, cenzura, ograničavanje slobode govora niti ono neologističko kanceliranje. To nije cancel kultura. To je korekcija. Čak i kad se naljute na vas, da. Zrinka Pavlić za tportal ukazuje kako neki ‘kanselirani’ poznati i nisu uvijek nužno otkazani, iako su ispravno etiketirani kao zlostavljači, silovatelji ili širitelji mržnje i netolerancije, dok je na druge organizirana pretjerana hajka.