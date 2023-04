Mići, mići

U Vatikanskim muzejima grupa turista stoji pred skulpturom Laokoon i njegovi sinovi, koja je stara 2.000 godina. Trojanskog svećenika Laokoona i njegove sinove Antifanta i Timbreja napale su divovske zmije. To je bila kazna bogova jer je svećenik upozorio Trojance da ne unose u grad drvenog konja, poklon Grka. Međutim, na snažnom nagom Laokoonovom tijelu je spolni organ izuzetno mali. U muzeju su na sve strane statue golih muškaraca s malim spolnim organima. Zašto su antički kipari postupali tako? Arheologinja Chiara Giatti kaže: „Stari Grci i Rimljani smatrali su velike genitalije ružnima. Kipari su modelirali samo male spolne organe jer su time željeli dati do znanja: ovaj čovjek je racionalni intelektualac i kao takav on drži svoje nagone pod kontrolom“. Inače, u Italiji penis kolokvijalno nazivaju „piselli“ što u prijevodu znači „grašak“. N1