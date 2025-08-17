Osim ako ne lažu
Zašto neki muškarci plaćaju za seks? Istraživanje ukazuje da je razlog često više od “pukog pražnjenja”
Studija Sveučilišta u Cape Townu na 43 muškarca otkriva da odlazak kod dama noći često nadilazi fizički čin. Četvrtina je prvi put platila seks da izgubi nevinost i izbjegne neugodu. Drugi su isticali sigurnost bez straha od odbijanja i očekivanja veze. Plaćeni seks smanjuje pritisak da muškarci budu “seksualno vješti”, a neki su ga vidjeli i kao priliku za učenje. Također pruža prostor za suočavanje sa seksualnim poteškoćama, ali dinamika varira od ranjivosti do iskorištavanja. Ukratko, plaćeni seks može imati terapeutski učinak, služiti kao trening ili bijeg – ovisno o korisniku. Psychology Today