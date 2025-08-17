Osim ako ne lažu

U zanimljivom tekstu za Vice, Tessla Coil opisala je svoje iskustvo rada kao escort djevojka. “Jedan muškarac s kojim sam se sastala bio je sve ono na što su me prijatelji upozoravali. Lagao je o svom poslu, mjestu stanovanja i vlastitom identitetu, dok je u isto vrijeme od mene tražio svakakve detalje, kako bi bio siguran da ispunjavam sve njegove zahtjeve. Zatim me odveo u stan gdje smo igrali uloge nasilnog oca i uplašene kćeri, dok me kupao dječjim šamponima i pudrao mi dupe”, piše. Iako je završila Princeton posao ju je privukao jer je mislila da će sama određivati pravila, no na kraju je shvatila da se prevarila. Telegram