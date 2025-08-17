Osim ako ne lažu

Zašto neki muškarci plaćaju za seks? Istraživanje ukazuje da je razlog često više od "pukog pražnjenja" - Monitor.hr
Zašto neki muškarci plaćaju za seks? Istraživanje ukazuje da je razlog često više od “pukog pražnjenja”

Studija Sveučilišta u Cape Townu na 43 muškarca otkriva da odlazak kod dama noći često nadilazi fizički čin. Četvrtina je prvi put platila seks da izgubi nevinost i izbjegne neugodu. Drugi su isticali sigurnost bez straha od odbijanja i očekivanja veze. Plaćeni seks smanjuje pritisak da muškarci budu “seksualno vješti”, a neki su ga vidjeli i kao priliku za učenje. Također pruža prostor za suočavanje sa seksualnim poteškoćama, ali dinamika varira od ranjivosti do iskorištavanja. Ukratko, plaćeni seks može imati terapeutski učinak, služiti kao trening ili bijeg – ovisno o korisniku. Psychology Today


U zanimljivom tekstu za Vice, Tessla Coil opisala je svoje iskustvo rada kao escort djevojka. “Jedan muškarac s kojim sam se sastala bio je sve ono na što su me prijatelji upozoravali. Lagao je o svom poslu, mjestu stanovanja i vlastitom identitetu, dok je u isto vrijeme od mene tražio svakakve detalje, kako bi bio siguran da ispunjavam sve njegove zahtjeve. Zatim me odveo u stan gdje smo igrali uloge nasilnog oca i uplašene kćeri, dok me kupao dječjim šamponima i pudrao mi dupe”, piše. Iako je završila Princeton posao ju je privukao jer je mislila da će sama određivati pravila, no na kraju je shvatila da se prevarila. Telegram