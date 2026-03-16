Danas (07:00)

Nindže na četiri šape

Zašto se mačke uvijek dočekaju na noge: tajna je u njihovoj kralježnici

Istraživači sa Sveučilišta Yamaguchi u Japanu pokazali su da sposobnost mačaka da se u padu okrenu na noge proizlazi iz različite fleksibilnosti njihove kralježnice. Torakalni (prsni) dio kralježnice mnogo je pokretljiviji i lakše se uvija od krutijeg lumbalnog dijela. Pokusi na mačjim kralježnicama pokazali su da prsni kralješci imaju oko tri puta veći raspon pokreta. Snimke padanja dviju živih mačaka otkrile su da se tijelo ne okreće odjednom: prvo se rotira prednja polovica, a tek potom stražnja. Takva sekvencijalna rotacija omogućuje mačkama da se brzo isprave u zraku i sigurno doskoče. Mreža


30.04.2025. (17:00)

Razmišljaj i pokreni – kao Jedi, ali s EEG kapom

Mozak ponovno pokreće tijelo – bez operacije i bez čarolije

Znanstvenici sa Sveučilišta Washington razvili su neinvazivni sustav koji spaja mozak i kralježnicu pomoću EEG kape i transkutane stimulacije, omogućujući dekodiranje namjere pokreta. U testiranju s 17 zdravih ispitanika sustav je postigao do 83% točnosti, čak i kad su sudionici samo zamišljali pokret. Tehnologija može otvoriti nove mogućnosti za rehabilitaciju osoba s paralizom, bez potrebe za operacijama. Cilj je razvoj univerzalnog dekodera primjenjivog na različite pacijente. Sustav zasad najbolje funkcionira u vođenim uvjetima, ali donosi nadu za funkcionalni oporavak nakon ozljeda kralježnične moždine. Bug

27.02.2025. (23:00)

Sjedili smo predugo. Sad plaćamo kamate na vlastita leđa

Dugotrajno sjedenje i stres glavni su krivci za bolove u kralježnici

Najčešće dijagnoze su diskus hernija, skolioza i degenerativne bolesti, a rješenje nije samo fizikalna terapija već i prevencija – više kretanja, pravilno držanje i jačanje muskulature. Liječnica Nataša Desnica Pokupec za Reviju HAK ističe da operacija treba biti posljednja opcija, dok bi vježbanje trebalo biti prvo. Nažalost, većina pacijenata dolazi tek kad bol postane neizdrživa. Lekcija? Manje sjedenja, više pokreta – leđa će vam biti zahvalna. Revija HAK

08.09.2024. (15:00)

Jer kad vam mama kaže da sjedite uspravno, možda ipak zna bolje od gravitacije

Pravilno držanje: ključ za zdravlje bez napora

Održavanje pravilnog držanja tijela donosi brojne dokazane fizičke prednosti poput smanjenog rizika od ozljeda, manje napetosti u mišićima, kostima i zglobovima, bolje ravnoteže i veće razine energije. Pravilno držanje smanjuje stres na mišiće i omogućuje normalno funkcioniranje cirkulacijskog i živčanog sustava. Leđa ne moraju biti potpuno ravna, već prirodna zakrivljenost kralježnice osigurava da su glava, vrat i torzo pravilno poravnani. Pravilno sjedenje i stajanje uključuju podupiranje tijela i ravnomjernu raspodjelu težine, a pravilno kretanje pomaže u prevenciji bolova i ozljeda. Nat Geo

04.11.2016. (07:00)

