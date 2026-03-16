Nindže na četiri šape

Istraživači sa Sveučilišta Yamaguchi u Japanu pokazali su da sposobnost mačaka da se u padu okrenu na noge proizlazi iz različite fleksibilnosti njihove kralježnice. Torakalni (prsni) dio kralježnice mnogo je pokretljiviji i lakše se uvija od krutijeg lumbalnog dijela. Pokusi na mačjim kralježnicama pokazali su da prsni kralješci imaju oko tri puta veći raspon pokreta. Snimke padanja dviju živih mačaka otkrile su da se tijelo ne okreće odjednom: prvo se rotira prednja polovica, a tek potom stražnja. Takva sekvencijalna rotacija omogućuje mačkama da se brzo isprave u zraku i sigurno doskoče.